Ministrica gospodarstva otkrila tko je Agrokor doveo do stečaja

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade, Martina Dalić, gostovala je u RTL-u Danas i komentirala stanje u Agrokoru, kao i u Vladi.

"Snižavanje agencije Moody's ustvari potvrđuje ono što smo vidjeli 10. travnja, a to je da je uprava predvođena Ivicom Todorićem dovela Agrokor do stečaja. To još jednom potvrđuje da sve optužbe na račun Vlade kako štiti Todorića i njegovu obitelj nisu točne. Upravo suprotno, Ivica Todorić je doveo Agrokor do stečaja, a izvanredna uprava radi na stabiliziranju hrvatskog gospodarstva i zaštiti njegove stabilnosti koje bi stečajem Agrokora i njegove 73 kompanije ostavilo više od 30.000 ljudi u Hrvatskoj bez posla i ugrozilo više od 150.000 radnih mjesta kod dobavljača", kazala je Dalić, dodavši da sljedeći korak ni u kojem slučaju nije stečaj Agrokora.

"Ono što je agencija objavila je na njihovoj proceduri opisivanje i prihvaćanje činjenice koja se dogodila za vrijeme uprave Todorića i njegovog zahtjeva za pokretanjem izvanredne uprave. Sukladno ustavnom određenju da je vlasništvo neotuđivo, Todorić je još uvijek vlasnik, no izvanredni povjerenik je preuzeo sve funkcije vlasništva, uključujući Skupštinu, Upravu, i on ni na koji način ne može ostvarivati nijednu funkciju vlasništvu", kazala je Dalić, dodavši da izvanredna uprava, prema njezinim informacijama, pregovara s različitim kreditorima, bankama, fondovima i ostalim tijelima, kako bi se omogućila dodatna sredstva za isplatu dugova.

"Neplaćanja koja su trajala mjesecima prije uvođenja izvanredne uprave se ne mogu razriješiti u nekoliko tjedana. Izvanredna uprava na tome radi, prva tranša je isplaćena kako bi se pokrili oni u najlošijoj situaciji, njom je više od 2.200 dobavljača primilo isplate za stare dugove", kazala je Dalić za RTL.