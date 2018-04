775 milijuna eura za potpuno novi izgled Rijeke

Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Do 2020. godine na području Rijeke realizirat će se preko 700 milijuna eura investicija, podatak je to koji je u više navrata iznio gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, a mnogi su se pitali je li to opet neki katalog projekata u duhu popisa lijepih želja, ili se stvarno radi i kreće u investicijski ciklus kakav u gradu na Rječini dugo nije viđen.

>>Do 2020. godine realizacija vrijednih projekata

Kako piše Novi list, iz Grada pojašnjavaju da je u tu cifru, koja zapravo seže do 775 milijuna eura, odnosno oko 5,75 milijardi kuna, ubrojeno sve: i javne infrastrukturne investicije, državne i komunalne, veće privatne, te projekti vezani za Urbanu aglomeraciju Rijeka, te EPK. Ubrojeno je, dakle, sve u što se unazad koju godinu krenulo i na čemu se radi, ili se kreće, ovisno o dotoku ugovorenih EU sredstava, s ciljanim rokom do 2020., kada će Rijeka biti Europska prijestolnica kulture, odnosno neposredno iza toga. Radi se, dakle, o povećem popisu projekata, koji su podijeljeni u skupine ovisno o namjeni, a u Gradu tvrde da su sredstva za njih većinom osigurana, i to mahom iz EU fondova. Podvlače pritom da je riječ o bespovratnim sredstvima.

Popis projekata kao i izvori financiranja i planirani rokovi provedbe novinarima su predstavljeni na jednoj od redovitih pressica riječkog gradonačelnika, a većinom obuhvaćaju javni sektor i infrastrukturu.