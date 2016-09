10. Tjedan cjeloživotnog učenja – Provježbaj mozak!, jer vrijedi učiti!

Foto: Press

Učenje tijekom cijeloga života nužan je preduvjet funkcioniranja u suvremenome svijetu. Kroz nacionalnu obrazovnu kampanju Tjedan cjeloživotnog učenja građanima se na neposredan, često i neformalan način, prenosi poruka o važnosti obrazovanja i učenja. Tjedan cjeloživotnog učenja se ove godine u Hrvatskoj organizira po, jubilarni, deseti put, pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Tijekom kampanje održat će se događanja u svim županijama Hrvatske, a svečano otvorenje je 26. rujna u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Tijekom Tjedna cjeloživotnog učenja organizirat će se nekoliko stotina događanja diljem Hrvatske usmjerenih na promociju obrazovanja i učenja. Građani će moći posjećivati besplatne radionice, predavanja, okrugle stolove, koncerte, a niz obrazovnih ustanova otvorit će svoja vrata i omogućiti potencijalnim polaznicima da se upoznaju s mogućnostima obrazovanja koje nude. Aktivnosti kampanje ove će godine započeti svečanim otvorenjem 26. rujna u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu s početkom u 10:00 sati te Međunarodnom stručno-znanstvenom konferencijom s početkom u 12:00 sati koju zajednički organiziraju i provode Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatsko andragoško društvo.

Šesti put zaredom dodijelit će se nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba. Ovogodišnji dobitnici nagrade su Marjeta Trkman Kravar, Neven Oršuš i Mirjana Reštigorac. Radi se o pojedincima koji su odlučili proširiti svoja znanja i vještine, raditi na sebi i svome osobnom razvoju. Nagrade će se dodijeliti u sklopu svečanog otvorenja Tjedna, pri čemu će svakom od dobitnika biti uručen i vaučer u vrijednosti od 3000 kn koji mogu iskoristiti za pohađanje obrazovnoga programa po svom izboru.

Promotori ovogodišnje kampanje su Ivica Kostelić, Gordan Kožulj, Blaženka Leib i Maša Martinović, koji će pozivati građane da uče i unaprjeđuju svoja znanja i vještine kako bi lakše pronašli posao, bili aktivni članovi društva, obogatili vrijeme koje provode s obitelji ili baveći se raznim hobijima – i to bez obzira na dob.

Posebnu važnost cijelome konceptu daje i činjenica da će Agencija nakon uspješnog natječaja najveći dio aktivnosti financirati iz Europskoga socijalnoga fonda putem trogodišnjega projekta pod nazivom „Promocija cjeloživotnog učenja“ čija je ukupan vrijednost 11.508.270,12 kn.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (do 2010. Agencija za obrazovanje odraslih) organizira Tjedan cjeloživotnog učenja od 2008. godine, čime je nastavila inicijativu pokrenutu 2002. godine, kada je Hrvatska zajednica pučkih i otvorenih učilišta provela prvi Tjedan cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj. U prvim godinama organiziranja Tjedna u Hrvatskoj on se provodio u samo nekoliko gradova te je u sklopu njih organizirano tek nekoliko aktivnosti. No, već i ti prvi Tjedni pobudili su zanimanje građana, kao i medija, za problematiku cjeloživotnog učenja. Informiranje građana o tome kako oni mogu postati dio procesa cjeloživotnog učenja te njihovo motiviranje da se na taj korak odvaže, bili su okosnica svakog od proteklih Tjedana cjeloživotnog učenja. Pritom se Tjedan svake godine dodatno razvijao, širio se opseg aktivnosti i područja gdje se kampanja provodila, povećavao broj aktivnosti, kao i uključenih institucija, jačala uključenost ključnih aktera na svim razinama te je, što je posebice važno, neprestano rastao broj građana koji su sudjelovali na nekoj od aktivnosti.

Agencija u provedbi Tjedna cjeloživotnog učenja surađuje s nizom institucija i organizacija, bez čije pomoći i aktivnog doprinosa ova kampanja ne bi bila ni približno toliko uspješna. Ovdje se posebice ističu regionalni koordinatori, ustanove za obrazovanje odraslih koje s Agencijom surađuju na osmišljavanju i provedbi aktivnosti u sklopu Tjedna, animiranju i motiviranju institucija na lokalnoj i regionalnoj razini te informiranju građana o mogućnostima učenja u njihovim sredinama. Nadalje, jedan od najvažnijih partnera u provedbi Tjedna cjeloživotnog učenja je, već tradicionalno, Hrvatski zavod za zapošljavanje koji se sa svojim ispostavama diljem Hrvatske uključuje u kampanju organizacijom niza aktivnosti usmjerenih na promociju učenja i obrazovanja, posebice u svrhu povećanja zapošljivosti. Važan partner svih godina bili su i mediji – davanjem prostora ovoj obrazovnoj kampanji, kao i temama usmjerenima na jačanje svijesti o važnosti učenja, pokazali su se kao jedan su od značajnih čimbenika uspješnosti Tjedna cjeloživotnog učenja.

Sve novosti oko ovogodišnjega Tjedna mogu se pratiti na mrežnoj stranici cjelozivotno-ucenje.hr, kao i na službenim profilima Agencije na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Instagram).