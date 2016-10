Kuca li nam inflacija na vrata?

Foto: Thinsktock

Kineski indeks proizvođačkih cijena možda je trivijalan ekonomski indikator, ali je kroz izvozne cijene 'hranio' globalnu inflaciju i Kina je bila moćna podrška potrošačima diljem svijeta jer su robe i proizvodi koje su uvozili u svoje matične države bili iznimno jeftini. Najnovija statistička objava prema kojoj indeks raste, nakon četiri i pol godine uzastopnog pada, pokazuje da se trend okreće u višu inflaciju, pa i kineski juan mora devalvirati i oživjeti očekivanja s inflacijom. Istovremeno, središnje banke spremaju se početi smanjivati, do sada naizgled, beskonačne QE programe s otkupom obveznica. Sve to skupa znači više cijene, niži rast i jači dolar što je gotovo pa savršena kombinacija za recesiju, smatra Steen Jakobsen, glavni analitičar danske Saxo banke i zaključuje da inflacija definitivno kuca na vrata.

Recesija je ekonomski ekvivalent za 'raščišćavanje viškova'. Vjerujem da svijet treba prilagoditi postojeće stanje stvarnosti koja nas okružuje i recesija to može donijeti. Naravno da će to istovremeno značiti ozbiljne političke poremećaje, daljnje probleme s društvenim ugovorom i odnosom vladajućih i naroda koji bira te povećanom volatilnošću na financijskim tržištima – kaže S. Jakobsen i naglašava da je posebno važno razumjeti da su sve niže cijene proizvoda iz Kine omogućile održivost stanja koje sada imamo, u kojem su donositelji odluka uporno ponavljali poteze koji su im odgovarali, jer su cijene uvozne robe u zemljama kao što su SAD, Velika Britanija, Južnoafrička Republika i sličnim državama s neto deficitom, stabilizirale ili čak poboljšavale kupovnu moć građana, u okruženju s malim rastom i slabom zaradom.

U aktualnom kvartalu i nadolazećem prvom tromjesečju 2017. godine, bit će sve teži uvjeti na novčanom tržištu, u kombinaciji s Fedovom odlukom povećanja kamatne stope, u prosincu ove godine. To će ujedno biti vrhunac vrijednosti dolara i blagog oporavka rasta u zadnjem kvartalu ove godine. Drugi i treći kvartal sljedeće godine donijet će pak recesiju u SAD-u, što je u skladu s terminima izbora i posljedica koje idu uz to, u državama kao što su SAD, Italija, Njemačka, Francuska i Njemačka, pri čemu će, logično, prije izbora vladati potpuna neizvjesnost oko događaja i politike koja slijede, poručuje prvi analitičar iz centrale u Kopenhagenu.

Zanimljivo je vidjeti kako je samo mali broj analitičara i ulagača na tržištu spreman priznati da je Bank of Japan prije nekoliko tjedana promijenila smjer politike iz one sa sve nižim stopama u fazu pripreme za takozvani novac iz helikoptera. To bi mogao biti najvažniji zaokret u odlukama jedne države, od kada je počela globalna financijska kriza. Nova najavljena ciljana stopa od nula posto za desetogodišnje japanske državne obveznice, nakon što je bila negativna, je dozvola japanskoj Vladi da na stražnja vrata uvede više fiskalnog deficita te zatim kroz to i potpuni pristup za 'helicopter money' – poručuje Jakobsen i dodaje da je Japan zadržao ulogu lidera u eksperimentalnoj ekonomskoj i monetarnoj politici, što se jasno vidi iz toga kako ih Fed, Bank of England i Europska središnja banka prate s kojom godinom odmaka.

Taj novi smjer s ciljanim stopama za prinos od državnih obveznica zasigurno će biti i odgovor Europe i SAD-a, kada u 2017. uđemo u novu bankarsku i ekonomsku krizu jer njihov tradicionalni monetarni odgovor na gospodarsko stanje država u kojem se sada nalazimo, više ne funkcionira, zaključuje glavni direktor za ulaganja u danskoj investicijskoj banci.