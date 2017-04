Manifestacija koja slavi malo poduzetništvo

Festival poduzetništva, obrta i OPG-ova pod imenom Moja poduzetna Hrvatska projekt je Styrije u Hrvatskoj, pokrenut prošle godine, čija druga sezona ubrzo počinje. Prvo ovogodišnje izdanje festivala Moja poduzetna Hrvatska zakazano je za 8. travnja u Ivanić-Gradu, nakon čega slijede Sisak, Crikvenica, Zaprešić, Koprivnica, Mursko Središće, Poreč, Hvar, Velika Gorica, Novalja, Labin, Bakar, Rogoznica i Jastrebarsko.

Prošle je godine diljem Hrvatske održano 15 uspješnih prodajno – izložbenih manifestacija namijenjenih domaćim poduzetnicima koji na tržištu, brojnim ekonomskim turbulencijama unatoč, opstaju zahvaljujući kreativnosti i upornosti. Prvi takav festival održan je u ožujku 2016. u Dubrovniku, nakon čega su domaćini bili Šibenik, Sv. Ivan Zelina, Trilj, Daruvar, Ivanec, Supetar, Ludbreg, Krapina, Vinkovci, Labin, Zadar, Zaprešić, Makarska te Koprivnica. U sklopu njih, brojni posjetitelji upoznali su se s izradom tradicionalnih suvenira, prirodne kozmetike, pripremom tradicionalnih jela poput soparnika, medarima, vinarima, voćarima te brojnim drugim zanimanjima. Također, svi su se odlično zabavili uz kulinarske majstorije Branka Ognjenovića, čuvenog gastronomskog autoriteta, te večernje koncerte Ivana Zaka. U svih 15 gradova nekoliko tisuća ljudi obišlo je sajamski dio manifestacije, ali i ostajalo do kasno u noć na koncertima ovog popularnog glazbenika.

"Projekt Moja poduzetna Hrvatska zamišljen je kao platforma za razmjenu ideja i iskustava hrvatskih obrtnika i poduzetnika, ali i alata za širenje tržišta te unapređenja njihova poslovanja", ističe Andrea Borošić, predsjednica Uprave Večernjeg lista te dodaje: "I ove ćemo godine s našim partnerima malo poduzetništvo staviti u medijski fokus i pokazati da su poduzetnici esencijalni dio našeg društva".

"U kontekstu stvaranja poticajne poduzetničke kulture, projekt Moja poduzetna Hrvatska važan je jer u raspravu o važnosti poduzetništva uključuje najširu zajednicu, od poduzetnika, preko jedinica regionalne i lokalne samouprave, predstavnika izvršne vlasti do znanstvene zajednice i obrazovnog sustava, čime se postiže šira društvena inkluzija u rješavanju gospodarskih problema", napominje Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista.

S njim se slaže i njegov zamjenik Mislav Šimatović uz napomenu kako je jedan od ključnih ciljeva projekta Moja poduzetna Hrvatska promjena javne percepcije poduzetnika i poduzetništva, kao ključnog oslonca stabilnosti društva, naročito u kriznim vremenima.

"Kroz kapilarni terenski sustav edukativnih manifestacija popraćenih panel raspravama u sklopu Poslovnog uzleta iz kojeg je i proizašao Festival poduzetništva, obrta i OPG-ova, u više od 30 gradova jedan od ciljeva jest detektirati ključne probleme i ukazati na pravce održivog razvoja, što je osnovni preduvjet stvaranja društva zasnovanog na privatnoj inicijativi i znanju", pojašnjava Šimatović.

Tako su za medijsku su podršku projektu zaslužni svi Styrijini brendovi - Večernji list, 24sata i Poslovni dnevnik. Također, iznimnu važnost malog i srednjeg poduzetništva i OPG-ova u ukupnoj gospodarskoj slici Hrvatske prepoznali su brojni institucionalni i komercijalni partneri koji su se priključili projektu, a time zajedničkim snagama omogućili da do šire javnosti dođu kako poteškoće s kojima se ovaj sektor susreće, tako i njihovi najbolji rezultati.

"Drago nam je što su i naši partneri prepoznali važnost projekta Moja poduzetna Hrvatska te svojom podrškom omogućili da još kvalitetnije pomognemo promociju naših malih poduzetnika, obrtnika i OPG-ova", kaže Vladimir Nišević, glavni urednik Poslovnog dnevnika.

Jedna od većih prednosti Styrijina festivala, po izjavama prošlogodišnjih izlagača, je za njih besplatno sudjelovanje. Inače se sajmišne kotizacije, a manifestacije tog tipa nekima su gotovo jedini kontakt s kupcima, penju i do 2500 kuna što veliki broj manjih poduzetnika u startu odgovori od sudjelovanja. Tako su neki OPG-ovci festival pratili i u nekoliko gradova, a nije bilo neobično i da se među nekoliko tisuća izlagača, koliko ih je festival brojao u 2016., primjerice u Labinu nađu i Dubrovčani.

U Makarsku je tako lani s Hvara stigla obitelj Petrić čiji se najmlađi članovi, po uzoru na dugogodišnju obiteljsku tradiciju uzgoja lavande i citrusa te bavljenja prirodnom kozmetikom, obučavaju za fitoaromaterapeute.

"Od malih smo nogu uključeni u proizvodnju, a ove subote gotovo svi članovi naše obitelji sudjeluju na nekom od sajmova diljem Dalmacije. Svaki vikend odlazim na sajam u Omiš, svojevrsnu domaću tržnicu. Tu i tamo se susretnemo s problemima oko papirologije, ali smo osim toga sasvim zadovoljni", ispričala je Barbara Petrić predstavivši OPG Petrić.

U Poreč su na festival došli izlagači sa sjevera zemlje, OPG Kvež iz Sv. Križa Začretja koji su tada naglasili da sve što proizvedu i prodaju, tako da o izvozu i ne razmišljaju. U Poreč je iz Varaždina došla Andrea Petrović čiji OPG pet godina posluje uspješno iako je posao pokrenut u turbulentnim vremenima.

"Naše proizvode izvozimo u inozemstvo, primjerice u Belgiju. Uspješni smo dobrim dijelom i zahvaljujući činjenici što posjedujemo ekocertifikat pa nam se kupci obraćaju s povjerenjem", naglasila je Petrović tom prilikom.

Josip Mesar vlasnik je obrta za izradu drvenih tradicijskih igračaka Pan i čest gost sajmova, pa tako i krapinskog izdanja Moje poduzetne Hrvatske.

"Nisu sva obrtnička zanimanja jednako uspješna u istom trenutku, a pravila diktira tržište. Moj je obrt privukao pažnju i velikih stranih medijskih kuća, a imam sreću da izrađujem proizvod koji je 2009. godine zaštitio UNESCO", kazao je Mesar koji dva desetljeća izrađuje ukrasne i funkcionalne predmete od drva.

U Vinkovcima su obrtnici naglasili kako je najvažnije pratiti ukus kupaca i promjene na tržištu, pa u skladu s time oblikovati ponudu. Inovacije su također ključne, dok je kao rizična stavka u Koprivnici naglašeno oslanjanje na samo jedan proizvod. Na to je upozorio pčelar Marijan Hrženjak, vlasnik istoimenog OPG-a, koji od tog posla živi 20 godina.

"Unatrag nekoliko godina pčelarstvo je palo na koljena. Nešto se dogodilo u klimatskom smislu, a vrijeme je za ovaj posao najvažnije", požalio se tada Hrženjak.

Ipak, s obzirom na fleksibilnost koju pokazuju, mali i srednji poduzetnici u najvećem broju slučajeva nižu uspjehe i osvajaju nagrade. Jedan od njih je Ivan Kefeček, vlasnik OPG-a orijentiran na proizvodnju vina, džemova i sirupa od kupine. "Bilo je situacija na početku kad smo mislili odustati od proizvodnje, borili smo se s bolestima jer ne tretiramo nasade kemikalijama već samo ekološki, koprivom. Ipak, danas smo zadovoljni, a već nekoliko godina dobili smo Zlatnu diplomu za kvalitetu udruge Zagrebačko vinogorje", istaknuo je Kefeček na festivalu u Ivancu.

Ivan Zak je zvijezda čiji se koncerti slušaju do kraja i kada lijeva kiša

Zaštitno lice i jedan od ambasadora festivala Moja poduzetna Hrvatska popularni je pjevač Ivan Zak čije su nastupe pratile tisuće obožavatelja. U prilog popularnosti ide i njegov nedavno održan koncert u prepunoj zagrebačkoj Areni no, publika Zaka s oduševljenjem dočekuje u svakom kutku zemlje pa ni kiša u Makarskoj nije spriječila njegove najvjernije obožavatelje da u sklopu festivala Moja poduzetna Hrvatska od početka do kraja odslušaju nastup jednog od najtraženijih pjevača hrvatske estrade, kao i nekoliko tisuća ljudi koji su Zaka dočekali u Vinkovcima. Uslijedili su Labin, Supetar, Krapina, Koprivnica, Ivanec i drugi gradovi. Zabavnih je dionica bilo zapravo na svakom koraku, a zbog pozitivne energije koju Zak s publikom razmjenjuje, festival će pratiti i ove godine. Izvrsna je to bila prilika i za predstavljanje novih pjesama, ali i podsjećanje na hitove koji su obilježili dobar dio domaće glazbene scene u posljednjih nekoliko godina. Uz sve to, organizatori su mislili i na svačiji ukus pa je uz Zaka nastupao i domaći rock sastav Opća opasnost, dok će mu se ove godine pridružiti popularni tamburaški sastav Begini. Sudeći po svemu, nakon službenog dijela programa festivala i ove je godine zagarantiran odličan provod.