U Hrvatskoj se EU fondovima bavi oko 170 privatnih tvrtki

Ana Fresl, predsjednica Udruge/ PD

Prema procjeni Ministarstva financija, RH je u 2016. iz EU fondova povukla oko 850 milijuna eura, dakle znatno više nego 2014. (584 milijuna eura) i 2015., kad je privučeno 556 milijuna. Rezultati su dobri i zahvaljujući naporima profesionalaca za fondove EU. Prema podacima HUP - Udruzi profesionalaca za fondove Europske unije, u Hrvatskoj u području djeluje oko 170 privatnih tvrtki s referencama iz tog sektora.

Dio ih se krajem 2014. okupio u Udruzi, osnovanoj kako bi privatni sektor počeo sudjelovati u kreiranju politika regionalnog razvoja i EU fondova. O uspjesima, problemima i načinima privlačenja novca iz europskih fondova razgovarali smo s Anom Fresl, predsjednicom Udruge.

Većinom radili za državu

“Tijekom ove godine vidjet ćemo koliko je uspješna 2016. bila na području prijave projektnih ideja jer većina projekata koja je prijavljena lani u provedbu će krenuti ove godine. Dodjele ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava gotovo uvijek kasne u odnosu na najavu koliko će postupak trajati, pa je i to jedan od razloga usporavanja pri povlačenju sredstava”, kaže naša sugovornica.

Dodaje kako savjetovanje vezano uz EU fondove nema svoju zasebnu kategoriju registracije i većina konzultanata ove usluge pruža unutar savjetovanja u upravljanju. Konzultanti se međusobno razlikuju po obujmu usluga, manji dio obuhvaća sve usluge u području EU projekata kao što su pretraživanje natječaja, razvoj projekata, provedba projekata i javna nabava te edukacije, a dio je specijaliziran samo za neke od tih usluga.

Konzultanti se razlikuju i po području za koje pružaju usluge, pa su neki specijalizirani za male i srednje poduzetnike, za poljoprivredu, udruge ili velike infrastrukturne projekte. Odakle dolaze ti kadrovi? Najveći dio konzultanata prethodno je radio u državnim tijelima iz sustava upravljanja EU fondovima, te im je jasan obuhvat sustava, kako se sredstva dodjeljuju i kontroliraju. Dio konzultanata radio je u krajnjim korisnicima EU fondova, a dio je radio u poslovnom sektoru u područjima kao što su financijske ili obrazovne institucije.

“Iskustva u EU fondovima u fazi razvoja projekata razlikuju se i usko su vezana za svaki pojedini poziv, odnosno natječaj koji je objavljen. Svaki natječaj nosi svoj set pravila kojih se treba pridržavali prilikom pisanja projekta. Svaki donosi i drugačijeg klijenta, projektne ideje gotovo nikada nisu iste i zahtijevaju posebnu pažnju. Od konzultanta se traži da novoj projektnoj ideji prilazi s puno razumijevanja, a od klijenta koji želi prijaviti projektni prijedlog da daje kvalitetne inpute konzultantskoj firmi kako bi ona mogla oblikovati dobar prijedlog za financiranje”, ističe Ana Fresl.

Kako natječaje raspisuju nadležna tijela obujam posla ovisi o njima, ponekad se traži pet stranica teksta, a ponekad projektni prijedlozi s prilozima premašuju 1000 stranica.

Rok za odabir osam mjeseci

Većina velikih natječaja za poduzetnike najavljena je tek za jesen, što ostavlja malo prostora da se projekti pripreme do kraja 2017. Našu sugovornicu to ne zabrinjava, te kaže - “činjenica da će se tek na jesen prema najavi početi objavljivati natječaji za poduzetnike je izazovna. S obzirom na to da veliki natječaji za poduzetnike, primjerice za izgradnju i opremanje, zahtijevaju detaljnu i opsežnu dokumentaciju, bit će izazov stići prijaviti projekte do kraja godine”.

U slučaju da se projekti ne stignu prijaviti do kraja ove godine, za njih će se promijeniti financijski pokazatelji kako će mu zadnja godina postati 2016., stoga će morati pričekati s prijavom projekta sve dok poduzeća ne izrade ovogodišnje financijske izvještaje. Tme se odužuje proces prijave i kasnija provedba projekta, a i povlačenje raspoloživih sredstva. Koliko vremena treba da se izradi, a potom i ocijeni jedan EU projekt? “Svaki projekt i natječaj je drugačiji, pa tako i vrijeme potrebno za pripremu prijave. Prije izrade projekta potrebno je procijeniti koliko je mogući budući korisnik sukladan uvjetima natječaja i koliko su aktivnosti projekta i sama projektna ideja u skladu s uvjetima poziva”, kaže.

Izrada projektne prijave kreće nakon što se prihvatljivost prijavitelja i projekta provjeri i potvrdi. Faza izrade projekta traje od tjedna do godine dana, jer ovisi o količini potrebne dokumentacije. Također su rokovi za predaju projekata nekad fiksno definirani primjerice kao tri mjeseca, a nekad do kraja 2020. Za ocjenjivanje EU projekta je zaduženo nadležno tijelo koje je raspisalo natječaj. U svakom natječaju stoji točan broj dana koliko će ocjenjivanje trajati - u nekima je 60, a u drugima 120 dana. Prema iskustvu HUP-a rokovi se skoro uvijek premaše te se stvara nestabilnost vezana uz planiranje i provedbu projekata. U zadnje vrijeme poduzetnici na odluke o odabiru čekaju prosječno oko osam mjeseci”.