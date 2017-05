Vlasnik preko noći napustio tvrtku, radnici ostali bez zdravstvenog osiguranja i prava na naknadu za nezaposlene

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Osječani koji su do kraja listopada prošle godine radili u tvrtki Home Comfort Product d.o.o. dočekali su epilog svoje tužne priče, no ni on im ne ide na ruku.

Konačno su odjavljeni iz mirovinskog sustava, ali, kažu, retroaktivno, pa su sada ostali bez zdravstvenog osiguranja i prava na naknadu za nezaposlene!

Podsjetimo, njihov je poslodavac, inače iz Mađarske, bez najave napustio tvrtku, radnike nije odjavio iz mirovinskoga i zdravstvenog sustava, niti im je vratio porezne kartice, što im je onemogućilo traženje novog posla, a time i osiguravanje egzistencije.

Kako piše Glas Slavonije, s obzirom na to da im je Zavod za mirovinsko osiguranje osporavao priznavanje u cijelosti ostvarenog mirovinskog staža, postupak odjave iz sustava HZMO-a potrajao je do kraja travnja, a onda novi šok - pravomoćnim rješenjem priznaje im staž samo do 30. rujna 2016., što je ujedno datum s kojim ih se odjavljuje iz sustava mirovinskog, ali i zdravstvenog osiguranja.