Viadukt ostaje bez Čiova?

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Nadzorni odbor Viadukta smijenio je dugogodišnjeg predsjednika uprave Joška Mikulića i na njegovo mjesto imenovao Krešimira Mikolića. Mikulićeva smjena nije veliko iznenađenje zbog duljeg nezadovoljstva njegovim radom, tj. navodnim ugovaranjem radova ispod cijene, a slučaj je kulminirao nakon kašnjenja gradnje mosta Čiovo koje je dovelo do višemilijunske štete.

Sve je to dovelo do problema s likvidnošću tvrtke te kašnjenja u isplati plaća. Kako se može čuti, Hrvatske ceste do kraja tjedna odlučit će hoće li raskinuti ugovor s Viaduktom. Podsjetimo, Mikulić je prije neki dan i sam priznao da će kompanija imati štetu od nekoliko desetaka milijuna kuna. Viadukt je dva puta probio rokove za gradnju mosta od kopna do Čiova. Trebao je biti završen krajem prošle godine, no izgleda da će se gradnja prolongirati do veljače iduće godine. Mikulić se opravdavao da je do kašnjenja došlo zbog čeličnih konstrukcija na koje se odnosi polovina svih radova, dok je Viadukt betonske radove na mostu i pristupnim cestama završio krajem 2016. godine.

Naime, kako je rekao, makedonska tvrtka Iskra nije mogla ispuniti dogovorenu isporuku čeličnih konstrukcija pa je Viadukt o svom trošku osigurao jednu trećinu čelika od ukupnih potreba za konstrukciju mosta. Druge dvije trećine dogovorio je s hrvatskim tvrtkama Đuro Đaković Industrijska rješenja i ZM Vikom. Mikulić je naveo i da Hrvatske ceste nisu htjele financirati proizvodnju te čelične konstrukcije zbog čega se Viadukt morao zadužiti za 26 milijuna kuna kako bi financirao tu proizvodnju. Na rješenje tog problema izgubljeno je oko četiri mjeseca, a još nekoliko na temeljenje mosta zbog pogreške u projektu. Zato je tvrtka o svom trošku morala provesti geomehaničko istraživanje tla, a na gradilištu mosta morala udvostručiti kapacitete. No neki dan je tvrdio i da neće doći do raskida ugovora, no to bi se moglo dogoditi već ovaj tjedan, a usto je Mikulić i smijenjen jer nadzornici nisu htjeli prijeći preko problema u koje je kompaniju uveo.