Varteks objavio javni poziv za dokapitalizaciju

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Dioničari Varteksa na glavnoj su skupštini održanoj krajem prošlog tjedna, u petak 29. prosinca, prihvatili novi prijedlog dokapitalizacije, prema kojemu bi se povećanje temeljnog kapitala od minimalno 15 do maksimalno 35 milijuna kuna provelo izdavanjem najmanje 1,5 milijun, a najviše 3,5 milijuna novih redovnih dionica, nominale 10 kuna.

Varteks je danas objavio javni poziv za upis novih dionica, a koji će se provesti u dva kruga - prvi bi trajao od 4. do 15. siječnja od 8,30 sati do 16,00 sati, a drugi od 18. do 29. siječnja od 8,30 do 16,00 sati.

Prema odluci skupštine, nove bi se dionice izdale "iznad pari" (iznad nominalne vrijednosti).

Kako je objavljeno u javnom pozivu za upis, Uprava Varteksa utvrdila je minimalni iznos cijene za upis novih dionica koji predstavlja prosječnu tržišnu cijenu dionice Varteksa postignutu na Zagrebačkoj burzi u posljednja tri mjeseca.

Tako utvrđena minimalna cijena za jednu novu dionicu iznosi 12,91 kunu.

Konačnu cijenu izdanja novih dionica utvrdit će 17. siječnja Uprava Varteksa, uz suglasnost Nadzornog odbora, a temeljem zaprimljenih ponuda iz upisnica u prvom krugu te će donijeti odluku o potrebi provedbe drugog upisnog kruga, navodi se u javnom pozivu.

Izdanje novih dionica će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima valjano upiše i uplati i/ili unese pravo potraživanja od najmanje 1,5 milijuna novih dionica.

Minimalni iznos za upis novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati, uplatiti ili unijeti pravo potraživanja u prvom i drugom krugu iznosi 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan upisa.

Uprava Varteksa ujedno je uputila poziv svim potencijalnim ulagateljima da sudjeluju u dokapitalizaciji i upisu novih redovnih dionica.

Ključni ciljevi dokapitalizacije su, kako se navodi, osiguranje radnog kapitala dostatnog za dovršetak zacrtanih projekata restrukturiranja i daljnjeg razvoja kompanije te stabilizacija poslovanja i osiguranje preduvjeta za održivi rast i razvoj.

Sredstva koja će se prikupiti dokapitalizacijom namijenjena su nastavku restrukturiranja (otpremnine), jačanju maloprodajnog asortimana, ulaganjima u maloprodajnu mrežu, marketing i unapređenje prodaje, proizvodnu tehnologiju te u IT sustav.

Sredstva su namijenjena i pripremnim aktivnostima preseljenja proizvodnje i smanjenju dospjelih obveza prema dobavljačima, navodi Uprava.

Značajni pozitivni efekti na poslovanje Varteksa očekuju se već u 2018. godini, ističu iz Varteksa.