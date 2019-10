Stručnjak za brzorastuću granu tehnologije dio svojeg poslovanja seli iz Njemačke u Hrvatsku i otvara urede u dva grada

Foto: Getty Images

Budući da je još od 13. godine, odrastajući uz računala, znao da želi imati svoju softversku tvrtku, rođeni Vukovarac u tom svom naumu uspio je još početkom novog milenija, ali u drugoj državi - Njemačkoj. Ondje, točnije u Düsseldorfu, 2001. godine osnovao je tvrtku Simvelop, da bi 2008. otvorio i tvrtku kćer Troido, koja je bila jedna od europskih predvodnica razvoja softvera za Android sustav, surađujući s Googleom, Facebookom i Vodafoneom.

On je Miroslav Šimudvarac, stručnjak za brzorastuću granu tehnologije, internet stvari, koji je nedavno odlučio dio poslovanja svoje treće tvrtke kćeri, aconna, prebaciti u rodnu Hrvatsku, s izrazitom namjerom da otvori urede u Osijeku i Zagrebu. Kako ekskluzivno doznajemo, taj plan je u Slavoniji već realiziran, jer je aconno dobio mjesto u osječkom BIOS poduzetničkom inkubatoru, gdje se već pronašao i prvi zaposlenik. Stoga smo, uz kratku povijest aconna, provjerili što znači dolazak te njemačke tvrtke na osječku IT scenu, gdje se uopće primjenjuju internet stvari (eng. internet of things) i na kakvim bi zanimljivim projektima mogli raditi hrvatski programeri, piše Glas Slavonije.

