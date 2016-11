Umjesto derutnih bungalova, gradit će se 80 novih vila

Foto: Thinkstock

Ovih dana, nakon još jedne u nizu natprosječno profitabilnih sezona zaključene sa 71-milijunskim prihodom, Hoteli Njivice pokreću novi investicijski ciklus koji će smještajnu ponudu Njivica i otoka Krka dići na značajno višu razinu.

"Sve je spremno za početak radova kojima ćemo u narednim mjesecima u naš kamp, hotele i dijelom već nefunkcionalne bungalove uložiti više od sto milijuna kuna", naglašava za Novi list Tudorović ističući i da je od 2010. pa do danas, u kapacitete njivičkih hotelijera već investirano gotovo deset milijuna eura, ponajviše u kamp »Njivice« čiji je godišnji prihodovni doprinos s nekadašnjih pet, sada narasao na čak 20 milijuna kuna.

Ove godine značajan novac ide na obnovu restorana i velike, gornje terase našeg hotela »Beli kamik« jednako kao i njegova lobby bara odnosno donje terase, u obnovu i medernizaciju našeg drugog hotela »Jadran« i što je najvažniije i najskuplje – u potpuno rušenje, a potom i gradnju čak 80 novih vila na mjestu ruiniranog naselja bungalova »Flora«.

Ondje će, na pet hektara prekrasne šume tik uz more nastati kompleks luksuznih malih građevina apartmanskog tipa koje će, zbog zahtjevnosti radova, ali i građevinsko-dokumentacijskih predradnji, realizirati u dvije godine – dio do idućeg, a ostatak do ljeta 2018. godine. Tudorović otkriva i da će dio od planiranih stotinjak milijuna investicijskih kuna ići i na obnovu lounge bara i wellnessa »Stari ribar« koji je trenutno zatvoren.