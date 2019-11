U tri godine uložili 11 milijuna kuna i stvorili proizvod koji svi traže

Foto: bjelovar.live youtube screenshot

Ravnatelj Alen Baščevan je promjenom proizvodnog programa i povlačenjem novca iz svih dostupnih fondova nekoć zapuštene pogone pretvorio u uzornu tvornicu, piše portal Bjelovar.live.

-Od početka ovog ciklusa ulaganja prije tri godine ukupno je u opremu, nove strojeve, nove hale, nadstrešnice ali i edukaciju naših djelatnika uloženo 11 milijuna kuna. Samo ove godine smo uložili četiri milijuna kuna u dvije hale, manju od 400 kvadrata i veliku od 35×325 metara, nabavili dva stroja, asfaltirali kompletno dvorište od 2300 kvadrata i zaposlili još sedam ljudi. Pomažu nam Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i Bjelovarsko-bilogorska županija kao naš osnivač koja sufinancira dio plaća jer naši radnici ipak imaju smanjenu radnu sposobnost, kaže Alen Baščevan koji je posebice ponosan na novi proizvod koji dolazi iz Sirača i za njim na tržištu vlada velika potražnja. Osim domaćeg otvorena su i vrata inozemnih tržišta.

-Kupili smo vrhunski stroj, odnosno liniju za dužinsko širinsko spajanje. Ukratko sve manje formate drva koji su do sada završavali kao ogrijev stroj reže u nove oblike i spaja na automatiziranoj liniji. Sve do najveće dimenzije ploče od 6 x 1,3 metara koji kupci najviše traže i koje se poslije koriste za gazišta stepenica, kuhinjske ploče i slično. Mi smo time udvostručili iskoristivost trupaca i dobili proizvod visoke dodane vrijednosti jer kubik takve ploče u proizvodnji stoji pet, a postiže cijenu do 15 tisuća kuna- napominje Baščevan. No, glavni cilj u idućem razdoblju nije prodaja poluproizvoda već isporuka finalnih proizvoda. Tu se ozbiljno računa na inozemna tržišta.

-Za sada već proizvodimo noge za stolove za kupca iz Engleske i to je samo u ovoj godini posao vrijedan oko dva i pol milijuna kuna. Javio nam se i kupac iz Nizozemske i trenutačno dogovaramo količine i cijene. No, mi želimo raditi finalni proizvod, a u ovom trenutku bi to bili veliki stolovi jer su najtraženiji na tržištu- kaže ravnatelj Baščevan. Da ustanova u kojoj trenutačno radi 62 djelatnika sigurno plovi svjedoče i nagrade koje su počele pristizati su Sirač. Tako je Suvenir Sirač dobio nagradu Lider invest za poticanje inkluzivnosti, a kako se čini u idućim će danima još će jedna velika nagrada i priznanje stići i upravi ustanove, prenosi Bjelovar.live.