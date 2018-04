U novi pogon ulažu 10 milijuna eura i zapošljavaju stotinu radnika

FOTO: Thinkstock

U Turopolju, u kojem se drvna industrija počela razvijati još 1911. godine, sve je spremno za investiciju vrijednu 10 milijuna eura, koja će to područje pretvoriti u značajan centar za proizvodnju višeslojnih parketa u Europi. U drvnoj industriji u Hrvatskoj zaposleno je oko 23.000 radnika, a tvrtke iz te branše drže desetak posto udjela u izvozu.

Zajednički projekt čakovečke tvrtke Pana i partnera iz Austrije donijet će stotinu novih radnih mjesta i znatno povećanje izvoza, piše Večernji list.

Otkako je ta tvrtka preuzela bivši DIP Turopolje iz Velike Gorice, proizvodnja parketa je osuvremenjena. Novi će pogon biti opremljen još modernijim visokosofisticiranim strojevima, čime će se postići i bolji uvjeti rada.

U pogonu u Turopolju čak 90 posto proizvodnje namijenjeno je izvozu. Trenutno je zaposleno 147 radnika, a nakon otvorenja nove proizvodne linije početkom iduće godine bit će ih oko 250. Proizvodit će se do milijun četvornih metara parketa godišnje. U Pani ne očekuju probleme s pronalaskom radne snage, tim više su prošle godine podigli plaće za 10 do 15 posto. Austrijski partner Weitzer Parkett će dovesti tehnologiju za proizvodnju višeslojnog parketa i svojom prodajnom mrežom omogućiti pristup svjetskom tržištu jer se 20 posto parketa planira plasirati izvan Europe. Zajedničko je objema tvrtkama i to što su obiteljske. Weitzer Parkett osnovana je 1831. godine i jedan je od deset najvećih proizvođača parketa u Europi, sa 75 milijuna eura prometa prošle godine i 550 zaposlenih. Pana postoji od 2002. godine, zapošljava 147 radnika koji proizvedu 350.000 četvornih metara masivnog parketa i seljačkih podova, uglavnom od hrasta.