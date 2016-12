Tri hrvatske tvrtke na Deloitteovoj listi 500 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Rimac Automobili, Hangar 18 i Serengeti na Deloitteovoj listi 500 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki





Deloitteova ljestvica obuhvaća najbrže rastuće tehnološke tvrtke u 28 zemalja regije Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA) i sastavlja se prema postotku povećanja poslovnih prihoda (prihoda od prodaje) u protekle četiri godine, u ovom slučaju počevši od 2012. do uključivo 2015. godinu.



Kako ističu iz Deloittea, tvrtke na ljestvici ostvarile su prosječnu stopu rasta prihoda od 967 posto, što je nešto niže u usporedbi s prošlogodišnjih 1.012 posto.



Vodeća na ljestvici je švedska tvrtka Fingerprint Cards, iz sektora biometrike, koja je u protekle četiri godine zabilježila rast prihoda od 28 tisuća posto.



Na ovogodišnju rang-listu 500 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki regije koja obuhvaća Europu, Bliski istok i Afriku uvršteno je čak 39 tvrtki iz srednje Europe, a među njima je najbolje plasiran poljski Codewise, koji je zauzeo treće mjesto s rastom prihoda od 13.052 posto u protekle četiri godine.



"Srednjoeuropske tvrtke sve su zastupljenije među najbrže rastućim tehnološkim tvrtkama iz cijelog svijeta. Osobito dobivaju na važnosti one koje se bave nano tehnologijom, biotehnologijom i energijom. Naši predstavnici Rimac automobili, Hangar 18 i Serengeti dokazuju kako imamo poduzetnički potencijal, ali i da je potrebno više ulagati u nove tehnologije kako bi zadržali korak s ostatkom svijeta", ističe partner u Deloitteovom Odjelu za poslovno savjetovanje Zlatko Bazianec.



Od 39 srednjoeuropskih tvrtki najviše ih je iz Poljske, 15 tvrtki, šest ih je iz Češke, četiri iz Slovačke, po tri iz Hrvatske, Rumunjske i Mađarske, dok su Bosna i Hercegovina, Bugarska, Litva, Srbija i Slovenija zastupljene s po jednom tvrtkom.



Najbolje plasirana hrvatska tvrtka su Rimac Automobili na 151. mjestu s rastom prihoda u protekle četiri godine za 702 posto. Tvrtka Hangar 18 nalazi se na 216. mjestu s rastom prihoda za 527 posto, a Serengeti je na 296. mjestu s 385 posto rasta prihoda u protekle četiri godine, navode iz Deloittea.



U priopćenju se prenosi i izjava vlasnika Rimac Automobila Mate Rimca da su, kada je počeo, svi rekli kako je nemoguće napraviti automobil u Hrvatskoj. "Ipak sam odlučio to učiniti i ostati u Hrvatskoj, bez obzira na ogromne izazove s kojima smo se suočavali. I ne samo da smo stvorili jedan od najbržih svjetskih električnih automobila, nego smo stvorili i snažnu tvrtku koja svojom tehnologijom nove generacije može postati veliki igrač pozicionirajući Zagreb kao poželjnu lokaciju za poslovanje voditeljima globalnih tvrtki", kaže Rimac.



Inače, na ljestvici 500 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Europe, Bliskog istoka i Afrike, kao i prethodnih godina, najveći broj tvrtki ima Francuska (94), a slijede Velika Britanija i Nizozemska. I na ovogodišnjoj listi prevladavaju tvrtke iz sektora softverskih rješenja, kojih je više od polovice, dok je medijski sektor zastupljen je s 24 posto, a sektor komunikacija s 10-ak posto, napominju iz Deloittea.