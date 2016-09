Trgovački lanac iz BiH prijeti preuzeti primat od Todorića na tamošnjem tržištu?

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Bosanska kompanija Bingo u vlasništvu Senada Džambića navodno bi mogla ove godine preuzeti primat od Konzuma Ivice Todorića i postati najveći maloprodajni lanac u Bosni i Hercegovini, pokazuju analize bosanskohercegovačkog portala BiznisInfo.

Očekuje se da Bingo ove godine ostvari veće prihode od Konzuma, čime će prvi put jedan domaći trgovački lanac biti lider na bosanskohercegovačkom tržištu.

Prema podacima za prošlu godinu, trgovački lanac Bingo iz Tuzle, koji raspolaže sa 159 prodajnih mjesta diljem BiH, imao je ukupni prihod od 803,4 milijuna konvertibilnih maraka (3,05 milijardi kuna), dok je Konzum ostvario prihod od 850 milijuna konvertibilnih maraka (3,23 milijarde kuna).



No prihodi Binga u 2015. povećani su za čak 42 posto, dok su prihodi Konzuma rasli za 22 posto, prema istraživanju koje je provela kompanija LRC (LRCBIS) iz Sarajeva. Ako se nastavi takav trend rasta Binga, on će već ove godine prestići Konzum po ukupnim prihodima.



Da će se to vjerojatno dogoditi, pokazuje Bingova ovogodišnja ekspanzija. Portal spominje samo neke od novih projekata Binga: otvaranje supermarketa u sklopu Retail parka u Derventi, početak gradnje vlastitog tržnog centra u Jajcu, otvaranje Bingo City centra u Tuzli na gotovo 40.000 kvadrata…



Dok je Bingo u snažnoj ekspanziji, Konzum stagnira ili gasi neke prodavaonice, piše BiznisInfo.ba. Tako je primjerice zatvorena Konzumova prodavaonica u ulici Džemala Bijedića u Sarajevu.



Osim toga, jedan od većih Konzuma u Sarajevu, onaj na Ali-pašinom polju, koji je izgorio u svibnju ove godine, do danas nije obnovljen, niti je počela njegova obnova.



Bingo, navodi portal, postiže i veću profitabilnost od Konzuma. Tako je, primjerice, 2014. godine dobit Konzuma iznosila svega 4,4 milijuna konvertibilnih maraka (16,7 milijuna kuna), dok je dobit Binga bila skoro deset puta veća i iznosila 40,2 milijuna konvertibilnih maraka (152,8 milijuna kuna).



To znači, tumači BiznisInfo.ba, da Bingo ima mnogo više prostora za nove investicije i širenje poslovanja nego što je to slučaj s hrvatskim lancem.