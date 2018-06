Sektor u kojem je svaki mjesec plaća sve veća i dalje će rasti: Prosjek za ožujak bio je 9.140 kuna

Foto: Getty Images

Hrvatski IT sektor, prema objavljenim financijskim izvješćima za 120.288 poslovnih subjekata, i dalje ima bolje pokazatelje od prosjeka cijelog gospodarstva. Ove godine softveraši definitivno probijaju 10 milijardi kuna prihoda i tri milijarde kuna od izvoza. U 2017. IT sektor (NKD 62) u odnosu na 2016. ostvario je rast prihoda od 13,4 posto, rast izvoza 15,1 posto i otvorio 1786 novih radnih mjesta što je rast 11,8 posto.



Unutar sektora računalno programiranje (NKD 62.01) ima još bolje rezultate. Te su tvrtke ostvarile rast prihoda 14,9 posto, izvoza 18,9 posto i povećale zaposlenost za 12,7 posto. Iako svake godine prihodi od izvoza IT sektora rastu za oko 350-400 milijuna kuna, udio izvoza u prihodima zadržava se na 30-ak posto već više godina (u dijelu računalnog programiranja udio je veći – oko 35 posto), no u cijelosti zapravo stagnira. Prisutan je, pak, trend rasta plaća. U siječnju 2015. prosječna neto plaća iznosila je 7214 kuna, u siječnju 2016. tvrtke su prosječno mjesečno plaćale radnike neto 8189 kuna, dok je za ožujak 2018. prosječna neto plaća u ovom sektoru bila 9140 kuna. Dakle, svaki mjesec neto plaća sve je veća i taj trend neće tako skoro stati.



Uz R&D, nužno je veće usmjerenje na vanjska tržišta. I dalje veliki broj IT tvrtki posluje na domaćem tržištu te mnogi nisu još ni počeli gledati preko granice. Tome u prilog govori i činjenica da od analiziranih gotovo 3500 IT tvrtki svega njih 1000 ostvaruje prihode iz inozemstva veće od 100.000 kn godišnje. Od tih 1000 izvoznika njih 600 ostvaruje više od 70 posto prihoda od izvoza, 100 tvrtki na inozemnim tržištima ostvaruje 50-70 posto svojih prihoda, a jednako ih toliko ostvaruje 30-50 posto prihoda u inozemstvu, dok 200 tvrtki ima udio izvoza do 30 posto svojih prihoda.



IT sektor u 2017. bilježio je rast ulaganja u razvoj novih proizvoda od čak 42 posto u odnosu na 2016., a u odnosu na cjelokupno gospodarstvo držie 11,2 posto ukupnih ulaganja u razvoj.