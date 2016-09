Panenić izazvao pomutnju oko Badela: Raspustio povjerenstvo i Upravi naložio novi natječaj za izbor strateškog partnera

Foto:Marko Prpic/PIXSELL

Ovaj je info Poslovnom dnevniku dostavljen jutros iz anonimna izvora. I u Badelu i u Meteor grupi, nakon našeg upita je li ovaj info točan, bili su pripravni samo potvrditi da je ta informacija doista točna, o detaljima nisu bili voljni govoriti. Badel će se vjerojatno, s obzirom na obveze prema Zagrebačkoj burzi danas ipak očitovati javnosti i investitorima o ovoj definitivno iznimno dvojbenoj odluci tehničkog ministra Panenića.

Naime, vrijedi podsjetiti, Panenić je 6. rujna održao konferenciju za novinare kojoj je nazočio veći broj novinara. U svim hrvatskim medijima nakon toga je objavljeno:

Tehnički ministar gospodarstva Tomislav Panenić izvijestio je da jedan od dva potencijalna strateška investitora zainteresirana za Badel 1862, Meteor grupa posjeduje 67,5 posto potraživanja vjerovnika, što znači da ta grupa ima većinu koja će odlučiti o nastavku i modelu predstečajne nagodbe.

"Jučer je tvrtka Meteor dostavila dokument o tome da posjeduju 67 posto potraživanja vjerovnika, odnosno da prema predstečajnoj nagodbi, oni imaju većinu, koja će odlučiti o samom nastavku predstečajnog modela", rekao je tehnički ministar prije tri tjedna hrvatskoj javnosti i tom prigodom naglasio da "time odluka Povjerenstva više nije relevantna, već je od članova zatražio neka utvrde je li tvrdnja Meteora o posjedovanju 67 posto potraživanja vjerovnika zapravo vjerodostojna."

"Ako se utvrdi da je to tako onda će on i Povjerenstvo moći samo utvrditi da 67 posto vjerovnika želi Meteor za strateškog partnera u Badelu te da u takvim uvjetima njegova, kao i odluka Povjerenstva za odabir strateškog partnera Badelu više nisu relevantne", zaključio je 6. rujna Panenić.

Zatražili smo odgovor u kabinetu ministra Panenića o uzrocima ovakva raspleta, no još ga nismo dobili. Ovakvo Panenićevo postupanje vrlo je znakovito. Posebice pamti li se da je upravo on najviše kompromitirao ovaj postupak izlazeći u javnost s detaljima ponude jednog strateškog investitora - Meteora. Činjenica da je ta tvrtka ušla u veliki rizik otkupa potraživanja od nekoliko Badelovih vjerovnika za svakog racionalnog promatrača samo potvrđuje ozbiljnost njihove ponude da Badelu osiguraju budućnost. To je u poslovnoj zajednici razvidno i mnogim vjerovnicima Badela, ali ne i tehničkom ministru Paneniću. Nadajmo se da će javnosti podastrijeti transparentne činjenice za ovakvu svoju odluku s obzirom da se Most, iz čijih redova stiže, opetovano kune u zaštitu interesa nacionalnog gospodarstva.