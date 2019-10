Neslavni epilog: Nekadašnji veliki hrvatski izvoznik zbog nesposobnosti za plaćanje ipak je završio u stečaju

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

Nekadašnji veliki hrvatski izvoznik RIZ Odašiljači, poznati po proizvodnji i instaliranju radioodašiljačke opreme u 50-ak zemalja, ipak je završio u stečaju, zbog nesposobnosti za plaćanje.

To je neslavni epilog vis a vis 70 godina tradicije u proizvodnji i instaliranju radioodašiljačke opreme, a je li ujedno i kraj tvrtke te slijedi li likvidacija, pokazat će se početkom 2020. kad je zakazano ispitno i izvještajno ročište na Trgovačkom sudu u Bjelovaru. Stečaj je, međutim, kraj agonije za 67 zaposlenika, koliko ih je preostalo te ih s istekom otkaznog roka (30 dana) čeka burza, što ipak znači i nekakve naknade.

Za stečajnog upravitelja Darka Šketa sad počinje složeni zadatak koji uključuje i razmrsivanje tamošnjih dubioza. Sve u svemu, bit će to, kaže, vrlo kompliciran stečajni postupak, čemu u prilog već govori navodno nekoliko razloga. U funkciji privremenog stečajnog upravitelja Šket, naime, nije bio ovlašten udubljivati se u cijeli set razloga koji su RIZ doveli do bankrota, već je ono što je bitno gelde otvaranje stečaja. To je stanje dugovanja - krajem rujna iznosilo je blizu 25 mil. kn, a k tome nije isplaćeno 8 uzastopnih plaća radnicima. Tvrtka ima dostatnu imovinu za vođenje stečaja, a čine je nekretnine u Božidarevićevoj u Zagrebu, ukupne površine 3819 m2., na kojima su upisane hipoteke u korist Zagrebačke banke i RH. Inače, Fina je još u veljači predložila otvaranje stečaja, navodeći kako je tvrtka tada imala neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u iznosu od 9,14 mil. kn.

I dio radnika predložio je otvaranje stečaja, na temelju neisplaćenih plaća za prosinac 2018. te siječanj i svibanj, ukupno oko 190.000 kn.