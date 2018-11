Nakon sloma Kompasa, u blokadi i rent-a-car tvrtka Matka Bolanče

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon što je Matko Bolanča podnio zahtjev za stečaj turističke agencije Kompas Zagreb čiji je većinski vlasnik, blokiran je račun njegove druge tvrtke Fleet rent-a-car za najam vozila, a tvrtka je u blokadi neprestano od 19. listopada do danas. Do zaključenja broja iz Fleeta nam nisu pojasnili zbog čega je tvrtka u blokadi, a na terenu doznajemo da je to u ovom biznisu neuobičajena pojava za ovaj dio godine kad su tvrtke najlikvidnije jer raspolažu kešom od sezone, a još nisu krenuli veći troškovi.

“Ako je rent-a-car tvrtka u blokadi od rujna do studenog, to upućuje na dublje poslovne probleme, jer je tad novčani tijek najsnažniji jer se slijevaju prihodi od špice sezone”, pojašnjavaju naši sugovornici iz branše u kojoj se već nekoliko mjeseci priča da je Fleet u financijskim problemima od kad je promijenio vlasnika, što se djelomice vidi i iz financijskih rezultata za prošlu godinu. Fleet je krajem srpnja 2016. od TRZC-a Ivana Pehara Bolanča kupio kroz investicijski fond rizičnog kapitala Inspire Fusion, a osnivači društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima Inspire Investments d.o.o. uz Bolanču su bili analitičar Marko Varga, financijaš Krešimir Kukec te odvjetnik Tomislav Celiščak. Fond je potom početkom 2017. godine od Ivana Pukšara kupio i Kompas Zagreb, a ideja im je bila okrupnjavanje i integracija agencijskog i rent-a-car biznisa. Iz Inspire investmentsa potom su izašli Varga i Celiščak, ušao je Marko Bešlić, no fond je potom izišao iz obje tvrtke, te je većinski vlasnik Fleeta i Kompasa početkom ove jeseni postao Matko Bolanča.

3,6 milijuna kuna gubitka ostvarila je tvrtka Fleet rent-a-car u 2017. godini

Nedugo potom objavljeno je da Kompas Zagreb zatvara poslovnice i otkazuje putovanja, a sve to potvrdio je Bolanča 12. listopada, kad je i zatražio stečaj u Kompasu Zagreb, o čemu će Trgovački sud odlučivati na ročištu u prosincu. S 10. listopadom Kompas ima 3,3 mil. kuna nepodmirenih obveza. Nakon ostvarene neto dobiti od skoro četiri milijuna kuna u 2016. godini, Fleet je pak prošlu godinu završio s padom prihoda od 10-tak posto, s osam milijuna kuna novih obveza prema bankama te gubitkom od 3,6 milijuna kuna, zbog čega je Bolanča u svibnju bio prisiljen dokapitalizirati tvrtku s 3 milijuna kuna kako bi omogućio leasing na vozila. Kako neslužbeno doznajemo, unatoč tome flota je u ovoj godini pala s 2400 na 1500 vozila, što nije bilo dovoljno za financiranje troškova, i tvrtka je opet u minusu koji ih je doveo i do blokade računa.