Nakon Londona i Beča, domaća tvrtka vrlo brzo otvorit će i svoju prvu sjevernoameričku tvrtku

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Poslovna inteligencija, vodeća tvrtka za implementaciju analitičkih sustava i strateški ICT konzalting u jugoistočnoj Europi, nakon otvaranja ureda u Londonu i Beču, planira uskoro otvoriti i tvrtku na sjevernoameričkom kontinentu, najvjerojatnije u Kanadi.

Potvrdio nam je to predsjednik Uprave Poslovne inteligencije Dražen Oreščanin kojeg smo zatekli na službenom putu u Kanadi, gdje je u sklopu aktualne višednevne posjete hrvatskih gospodarstvenika održan Hrvatsko-kanadski gospodarski forum u Torontu, o čemu je već izvijestila Hrvatska gospodarska komora.



Po Vama, kakve su procjene mogućih efekata posjeta naše gospodarske delegacije Kanadi?



Svaki korak koji radimo prema razvoju suradnje je dobar i može donijeti pomake. Tijekom ove posjete održano je nekoliko aktivnosti – forum s kanadsko-hrvatskom gospodarskom komorom, B2B sastanci sa zainteresiranim tvrtkama s područja Toronta, sastanak s lokalnom zajednicom hrvatskih iseljenika u Torontu, posjet tehnološkoj zoni u Kitcheneru, sveučilištu Waterloo, te dvije hi-tech tvrtke u Torontu. Ostvareni kontakti su zanimljivi, a vrijeme će pokazati hoće li rezultirati i nekim konkretnim poslom.



Kakvi su dojmovi vezano za jačanje gospodarske suradnje?



Mislim da obostrani interes postoji, te da je trenutačna robna razmjena prilično mala, a brojevi se iz godine u godinu povećavaju. I novi CETA ugovor omogućava puno lakšu trgovinu između država Europske Unije i Kanade, a i sama činjenica da su HGK i veleposlanici obje zemlje vrlo aktivno uključeni u organizaciju ovakve posjete govori da postoji obostrani interes i veliki potencijal.



Što općenito Kanađani kažu za poslovnu klimu i pogodnosti za pokretanje biznisa i investiranje u našoj zemlji?



Uglavnom su razgovori koje sam ja vodio bili usmjereni na potencijalne prilike koje bismo mi kao Poslovna inteligencija imali na kanadskom tržištu, tako da ja baš nisam pričao s mojim sugovornicima o tim temama. Nedavno ja kanadska tvrtka Constellation kupina IN2, jednu od najvećih IT tvrtki u Hrvatskoj, tako da je očigledno da interes za ulaganje postoji.



Kakav je potencijal za daljnje širenje tvrtke na kanadskom tržištu kao i suradnje s tamošnjim tvrtkama?



Potencijal svakako vidim, nadam se da će se neki od razgovora koje smo imali pretvoriti u konkretne prilike i poslove. Mi svakako planiramo, nakon što smo otvorili tvrtke u Londonu i Beču, otvoriti i tvrtku na sjevernoameričkom kontinentu i to u skoroj budućnosti. Ovo što sam vidio tijekom ove posjete je zaista izuzetno i vrlo konkurentno drugim mjestima o kojima razmišljamo u SAD. Vjerojatno ćemo konačnu odluku donijeti bazirano na volumenu posla koji ćemo imati u određenom dijelu SAD i Kanade, a ovdje potencijala za kompaniju poput Poslovne inteligencije definitivno ima puno.