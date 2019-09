Mate Rimac 2024. Greyp vidi kao tvrtku s prihodom od 1 milijardu kuna

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

U ponedjeljak započeta inicijalna ponuda tokena (ICO) hrvatske tvrtke Greyp bikes po prvi je put javnosti potpuno otvorila poslovne knjige jedne od tvrtki Mate Rimca pa i više od toga. Rimac je odlučio dodatnih, do pet milijuna eura (od 971,2 tisuće do 4,8 milijuna eura), prikupiti preko svojevrsnog ICO-a na regulatorno uređenoj platformi. Umjesto Funderbeama SEE, koji vodi Zagrebačka burza i koji se pokazao iznimno uspješan u Hrvatskoj, kao i umjesto drugih sličnih crowdinvesting blockchain platformi na kojima su se već okušali domaći poduzetnici, primjerice britanskog Seedersa, Rimac se odlučio kapital prikupiti preko njemačke platforme Neufund.

Manje poznatom crowdinvesting igraču, Neufundu, upravo je kampanja za Greyp dosad najveći zalogaj. Platforma posluje preko Luksemburga. Njeni osnivači pak izvrsno su umreženi u Njemačkoj i SAD-u, kako gospodarski tako i politički. Forbes pod kontaktima direktorice i suosnivačice Neufunda, Zoe Adamovicz, navodi među inima i Angelu Merkel. Ne čudi što je Adamovicz i na Forbesovom popisu 50 najutjecajnijih žena u tehnologiji u Europi za 2019. S partnerom, Poljakom i tehničkim direktorom Neufunda, Marcinom Rudolfom prije pet je godina prodala svoj startup Xyo američkoj kompaniji izlistanoj na NASDAQ-u Mandalay Digital Groupu.

Rimac pak investitorima u Greypu preko ICO-a nudi udio od 0,02 do 0,10 posto udjela. Trenutačna evaluacija tvrtke je prema toj objavi 45 milijuna eura ili 337 milijuna kuna. Ako regulirani ICO, odnosno kako ga nazivaju u Neufundu, Equity Token Offering (ETO), prođe po planu tržišna kapitalizacija Greyp bikesa premašila bi 48 milijuna eura ili 360 milijuna kuna. Investitori će u Greyp preko Neufunda moći ulagati u eurima i kriptovaluti Ethereumu.

Tvrtka Greyp bikes prema podacima Sudskog registra u Hrvatskoj ima temeljni kapital u vrijednosti 27.800 kuna. Greyp navodi na Neufundu da je zadnja investicija u njega iznosila 5 milijuna eura. Vodeći udjeličar u tvrtki je Mate Rimac, koji raspolaže s 42 posto kompanije. Slijedi Camel group sa 17 posto, Porsche i karlovački dizajner koji je nacrtao C_2 Adriano Mudri svaki imaju po 11 posto udjela, China Dynamics posjeduje 7 posto Greyp bikesa, New Automovile Development s 4 posto i ostali drže 7 posto.

Greyp bikes je prema podacima Fine lani smanjio prihod s 3,6 na 3,2 milijuna kuna dok se gubitak tvrtke povećao s 2,7 na 7,7 milijuna kuna. Na Neufundu Greyp investitorima najavljuje rast prihoda. U ovoj godini očekuje da će se oni popeti na oko 22 milijuna kuna (2,98 milijuna eura). Za dvije godine, 2021. očekuje oko 200 milijuna kuna prihoda (26,6 milijuna eura), a 2024. najavljuje prihod od oko milijardu kuna (134,4 milijuna eura). Usto, Rimčev Greyp najavljuje da će mu tijek novca u ovoj i naredne dvije godine biti negativan. Prvo će zaroniti na minus 9,3 milijuna eura, a se zatim početi blago smanjivati na minus 8,7 milijune eura da bi u 2021. bio na minus 5,1 milijun eura. Tri godine nakon toga tijek novca u Greypu očekuje se da će premašiti 44 milijuna eura.

U Greypu navode da je za to potrebno razviti nove segmente poslovanja. Trenutačno Greyp samo prodaje električne bicikle i dodatke za njega. No, to bi mu do 2024. trebalo nositi manje od trećine prihoda. Glavnina bi otpadala na hardverske i softverske komponente, odnosno proizvode koji bi proizlazili iz vlastite blockchain platforme i aplikacija koje bi se razvijale za povezana vozila. Ukratko, Greyp želi biti lider u Economy of Things kad dođe do povezanih vozila. U tvrtki smatraju da mobilnost danas nije ni izbliza "pametna" te da treba razviti niz rješenja koja će omogućiti interakciju između pametnih vozila, kao i ljudi i vozila, a sve da bi se razvili novi cjenovno prihvatljiviji oblici prijevoza koji bi imali znatno veći broj potencijalnih korisnika i manje zagađivali okoliš. Rimčev Greyp u tome će slijediti princip rada Rimac Automobila, koji također rade razvoj i ostale poslove za druge proizvođače. Zanimljivo je da će na svojoj blockchain platformi za pametni promet, a koja bi po svemu navedenome trebala otvoriti prostor za rješenja dijeljene vožnje i slične koncepte mobilnosti, u Greypu u idućih pet godina vide 1,5 milijuna aktivnih korisnika.

Kao potencijalne konkurente, ali i poslovne partnere Greyp vidi tvrtke kao što su nizozemski biciklistički div Accell Group s prihodom od milijardu eura te tajvanski Giant s prihodom od gotovo dvije milijarde eura. Među partnerima, koji ga već sad podržavaju, Greyp navodi T-Mobile, Rima Automobile, Porsche, EWF, Slock.it i Camel grupu.

Gotovo polovica prikupljenih sredstava ide za povećanje operativnog kapitala (49 posto), zatim za investicije u R&D (31 posto), za razne investicijske aktivnosti (11 posto), a devet posto je trošak podizanja kapitala na ovaj način.