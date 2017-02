Marin Pucar novi je predsjednik Uprave Podravke

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Kako je na konferenciji za novinare u četvrtak navečer izvijestio predsjednik Nadzornog odbora Podravke Dubravko Štimac, to je tijelo jednoglasno donijelo odluku o imenovanju Pucara za predsjednika Uprave. Jednoglasno je donesena i odluka o članovima Uprave, a to su Ljiljana Šapina, koja i sada radi u Podravci, Iva Brajević i Hrvoje Kolarić, koji su i sada u Upravi Podravke. Od 1. svibnja Upravi će se priključiti i Davor Doko (sada član Uprave AZ mirovinskog fonda), najavio je Štimac.

"Ova dva dana upoznati smo s razmišljanjima svih dioničara, čuli smo i razgovarali s više kandidata za Upravu Podravke i odlučili se za ovu Upravu. To je bila jednoglasna odluka. Odlučili smo se za Upravu koja će nastaviti uspješno voditi ovu tvrtku u idućem razdoblju i povećati njenu vrijednost", kazao je Štimac.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Luka Burilović, koji je i predsjednik Hrvatske gospodarske komore, ocijenio je kako su izabrali ključne i kvalitetne ljude koji poznaju sustav.

Burilović je naglasio kako je Podravka iznimno važna tvrtka za državu. "Podravka ima veliki potencijal i u iduće četiri godine mora još više ojačati i pokazati da može postati regionalni igrač i čak udvostručiti svoje potencijal i prihode. Očekujemo da sa sadašnje 4,5 milijardi kuna prihoda za četiri godine dosegne prihod od 7,5 milijardi kuna", rekao je Burilović.

Novi predsjednik Uprave Podravke Marin Pucar kaže kako je izbor za njega velika čast i odgovornost, ali i velika obveza i za menadžment i sve zaposlenike - da se Podravka učini još boljom i uspješnijom.

"Uvjeren sam da u idućem razdoblju i strategijom, koja bi trebala biti definirana i usvojena za oko dva mjeseca, to Podravka definitivno može i hoće", rekao je Pucar, podsjećajući kako je radio u Podravci, poznaje tvrtku i njezine potencijale te mu neće trebati vrijeme za prilagodbu.

Pucar je, naime, u Podravci radio 12 godina, a bio je član Uprave te tvrtke u vrijeme afere Spice. Od 2012. godine bio član Uprave Zvečeva, a od studenog 2013. do rujna 2016. i predsjednika Uprave te tvrtke.

Novi je čelni čovjek koprivničke tvrtke uvjeren kako Podravka može još više iskoračiti na globalno tržište te da "najveći biser koji Hrvatska ima, a to je brend Vegeta, može i hoće postati globalni brend na svim svjetskim tržištima".

Nadzorni odbor odluku o novim članovima Uprave donio je nekoliko sati prije isteka mandata sadašnjim članovima. Naime, u ponoć istječe mandat predsjedniku Uprave Zvonimiru Mršiću te članovima Oliviji Jakupec, Hrvoju Kolariću i Ivi Brajević.

Sjednica na kojoj se odlučivalo o novom čelništvu potrajala je dva dana, u srijedu je sjednica Nadzornog odbora trajala više od pet sati, a kako odluka nije bila donesena nastavljena je danas poslijepodne.

Pitanja o izboru čelništva Podravke nisu mogli izbjeći ni premijer ni Goran Marić

S obzirom na medijske špekulacije da je izbor predsjednika Uprave Podravke izazvao i sukobe unutar HDZ-a i pojedinih ministara, novinarska pitanja o tome nije nakon sjednice u Sisku mogao izbjeći ni premijer Andrej Plenković.

"Vodite računa o tome da Republika Hrvatska ima samo nešto više od 25 posto dionica. Ključni dioničari su mirovinski fondovi. Vlada je predložila određene ljude u Nadzorni odbor, oni imaju nadležnost da donose odluku o novim članovima Uprave. Proces razgovora na Nadzornom odboru izvan je bilo kakvog utjecaja mene ili članova Vlade. Vidjet ćemo što se točno s time zbiva kada se vratimo u Zagreb, tada ću imati cjelovitu informaciju", rekao je Plenković na novinarske upite zna li što se događa oko imenovanja novih čelnih ljudi Podravke.

Mediji su najprije kao najizglednijeg novog čelnog čovjeka Podravke spominjali Gordana Kolaka, bivšeg direktora u DOK-Ingu i King ICT-u te savjetnika ministra obrane Damira Krstičevića, no potom se kao najvjerojatniji predsjednik Uprave, kojeg 'gura' i ministar državne imovine Goran Marić, počeo spominjati Marin Pucar.

No, ministar Marić u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade u Sisku je poručio kako on nikoga ne gura te da su to sve "podmetanja i izmišljotine". "Ja nikoga ne guram. Gospodina Pucara nisam nikada osobno upoznao, niti utječem bilo čime na odluku Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je odgovoran da izabere Upravu i neka je izabere. Ja idem na put, nisam u kontaktu s Nadzornim odborom, a ova podmetanja i izmišljotine da ja bilo kojim načinom utječem na Upravu je obična, odiozna podvala", izjavio je Marić.

Inače, Nadzorni odbor Podravke ima devet članova, od kojih su četiri izabrani u utorak na glavnoj skupštini.

Većinu, četiri člana, u Nadzornom odboru imaju mirovinski fondovi, koji imaju i najveći vlasnički udio u Podravki, tri su predstavnika države, te jedan pravni stručnjak i predstavnica radnika.

Uz predsjednika NO Dubravka Štimca, predstavnici mirovinskih fondova su i Petar Vlaić, Dinko Novoselec i Damir Grbavac, dok državu u tom tijelu predstavljaju Marko Kolaković, Slavko Tešija i Luka Burilović. Tri predstavnika države i Grbavac za članove tog tijela izabrani su na skupštini u srijedu.

U Nadzornom odboru Podravke su i pravni stručnjak Petar Miladin te predstavnica radnika Ksenija Horvat.

Prema podacima s kraja prošle godine, mirovinski fondovi vlasnici su 49 posto dionica koprivničke kompanije, država drži 25,4 posto dionica, ostali dioničari 22,7 posto, a 2,8 posto je trezorskih dionica.

Grupa Podravka je u 2016. godini ostvarila neto dobit od 182,4 milijuna kuna, što je 54,7 posto više nego godinu dana prije, bez utjecaja jednokratnog konsolidacijskog efekta Žita i odgođenog poreznog prihoda Belupa u 2015. godini.

Prihodi od prodaje su iznosili 4,18 milijardi kuna, i povećani su 15,4 posto u odnosu na godinu ranije.