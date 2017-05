Marićevo ministarstvo odbilo žalbu na Badelov plan

Probijeni rokovi/M. P./PIXSELL

Drugostupanjsko tijelo Ministarstva financija počelo je donositi odluke u jednom od najvećih preostalih predstečajnih predmeta, a riječ je o upravnom postupku koji se u drugom stupnju vodi u slučaju Badela 1862.

Posrijedi su odbijeni prigovori jednog od ukupno tri Badelova žalitelja, konkretnije zagrebačke tvrtke Dabić koja se žalila na Finino rješenje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja. To je, pak, potaknulo nagađanja o mogućnosti da politički vrući tajming ubrza rješenje i za žalbe Posilović zaštite i županjske Sladorane, dok drugi smatraju očekivanim da i te odluke konačno uslijede jer su probijeni rokovi. Svi žalbeni navodi tvrtke Dabić odbijeni su kao neosnovani.

70 milijuna kuna iznos je tražbina tri vjerovnika koje su proglašene zakonitima

Iz resora financija pritom to obrazlažu time "što se isti u suštini temelje na pogrešnom pravnom shvaćanju mjerodavnih zakonskih odredbi". Inače, riječ je o žalbi malog vjerovnika s obzirom na to da njegova utvrđena tražbina iznosi 50-ak tisuća kuna, ali je on osporavao tri velike tražbine kao nepostojeće čiji ukupan iznos premašuje 70 milijuna kuna. Pod lupom u drugom stupnju stoga je bilo pitanje je li zakonito utvrđena tražbina Atlantic Grupe u iznosu od 42 milijuna kuna, zatim mostarske tvrtke Ataco u iznosu od 33 milijuna kuna koja je inače stečena od čitlučke Bobite, tj. Principes prometa, kao i tražbina vjerovnika Kapital fonda od 3,7 milijuna kuna.

Sudeći prema obrazloženju odluke resora financija, izgleda da nije riječ o kompliciranom slučaju: iz uvida u spis donesena je odluka u kojoj se navodi da je Atlanticova tražbina, a isti je slučaj i mostarskog vjerovnika, zakonito utvrđena u navedenom iznosu zato što "postoji suglasnost između dužnika i vjerovnika o postojanju i visini tražbine". I tražbina Kapitalnog fonda smatra se zakonito utvrđenom, ali ovdje je razlog taj što je osigurana ovršnom ispravom, pa se kao takva ni ne može osporavati. Žalba tvrtke Dabić zanimljiva je i zbog kontroverznog slučaja u kojem je Badel posumnjao da se radi o krivotvorenju potpisa zakonskih zastupnika i pečata navedenog društva. Zbog takvih indicija pokrenuo je i odgovarajuće korake radi podnošenja prijava.