Mala samoborska tvrtka sa samo 8 zaposlenih osvaja svijet

Svijet osvajaju radari male samoborske tvrtke sa samo 8 zaposlenih. Svoju poziciju na globalnoj pozornici učvrstili su ulaskom na kinesko tržište. Proizvodni program tvrtke plod je vlastitog razvoja, a gotovo cjelokupna proizvodnja ostvaruje se u Hrvatskoj, javlja HRT.



Senzori u hidrologiji, industrijski senzori za mjerenje pomaka i deformacija te radari u sigurnosnim sustavima koji se rabe na pet kontinenata proizvode se u Samoboru.



- Zapravo smo počeli prvo prodavati uslugu razvoja raznoraznih električnih uređaja i softvera za firme diljem svijeta i onda relativno rano u razvoju tvrtke pojavila se ideja da krenemo u razvoj svojih proizvoda i krenuli smo s tom našom radarskom pričom, govori Tomislav Grubeša, tehnički direktor Geoluxa.



Ta priča dovela ih je do 30 posto udjela na kineskom tržištu i 10 posto na svjetskom.



- Malo sreće, slučajnosti i uspjeli smo doći do jako dobrih partnera u Kini, koji su uspjeli naše proizvode progurati u velik broj projekata za mjerenje vode, tj. mjerenje protoka po rijekama u Kini, rekao je Grubeša.



Najprodavaniji je proizvod set radara za mjerenje protoka u hidrologiji.



- Iz toga je moguće izračunati ukupni protok vode, u metrima kubnim po sekundi, a to je zapravo potrebno hidrolozima da bi mogli planirati recimo obranu od poplava ili iskorištavanje energije u hidroelektranama, naglašava Nikša Orlić, direktor Geoluxa.



Ovakvi senzori, osim na velikim kineskim rijekama, nalaze se i na Hendrixovu mostu, u Gunji te odnedavno na Vrljici. Trenutačno rade i na četiri nova projekta, među kojima je akustična detekcija s pomoću koje bi se lakše otkrivali dronovi.



- S obzirom na to da svaki dron za let mora vrtjeti propelere koji proizvode određeni zvuk, oni se zapravo mogu precizno detektirati akustičnom kamerom, naglašava Grubeša.



Ovakve nove radarske platforme za sigurnosne sustave Geolux je nedavno predstavio i u Velikoj Britaniji, i to članicama NATO-a u sklopu vojne vježbe.