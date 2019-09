M SAN premijerno pokazuje vlastite električne romobile

FOTO: M SAN

Najveća hrvatska tehnološka kompanija M SAN grupacija na IFA 2019., najvećem europskom sajmu potrošačke elektronike i najvećem B2B tehnološkom okupljanju u Europi, izložit će vlastite električne romobile. M SAN je pod svojim brendom MS na tržište izbacio dva električna romobila Neutron n1 i n2.

Model MS Neutron n1 napravljen je od aluminija, domet mu je 18-22 kilometra, postiže brzinu od 25 km/h, ima nosivost do 120 kilograma, ima stražnju bubanj kočnicu i teži 12,5 kilograma.

Model MS Neutron n2 je nešto napredniji. Napravljen je od magnezija, ima isti domet, ali i može razviti veću brzinu do 32 km/h, ima stražnju disk kočnicu te također nosivost od 120 kilograma. Teži nešto više, 14,2 kilograma.

Za oba modela M SAN navodi da su sklopivi i dolaze s LCD monitorom na kojem se može dobiti razne podatke o vožnji, poput brzine i stanja baterije.

IFA se u Berlinu održava od petka 6. rujna do srijede 11. rujna. Zauzima 161.200 kvadrata, što je nešto manje od površine Zagrebačkog velesajma koji se prostori na 200.000 kvadrata, ali zato na IFA-i izlaže 1814 izlagača iz više od sto država.

Uz hrvatske izlagače, na IFA-i ove godine izlažu i najveći svjetski brendovi poput Amazona, ASUS-a, Boscha, Samsunga, Electroluxa, LG-a, Lenova i Philipsa, a cijeli sajam otvoren je i za širu javnost, slično kao nekad sajam Info na Velesajmu.

Električni romobili od M SAN-a nisu prvi takav hrvatski proizvod. U posljednjih pet godina niz manjih električnih vozila razvio je Dok-Ing Automotive, koji je, među inima, razvio i električne scootere. No, nije ih prodavao na hrvatskom tržištu već ih je naručiteljima u većim serijama izravno slao u inozemstvu.

M SAN se na IFA-i 2019 predstavlja i s brendom Vivax. Kompanija je na stranicama sajma navela da je najveći distributor potrošačke elektronike i IT proizvoda u jugoistočnoj Europi te da se širi na srednju Europu. Cilj joj je proširiti tržište na potencijalnih 50 milijuna ljudi. Navodi da u jadranskoj regiji zapošljava 600 radnika i generira 303,4 milijuna eura prihoda.

Za Vivax, M SAN grupacija navodi da je hrvatski visoko-tehnološki brend nastao 2004. godine. U ponudi ima više od 250 različitih proizvoda, a pokriva televizore, klime, male kućanske aparate, audio i Hi-Fi, pametne mobitele i tablete. Brend MS, navodi M SAN grupacija, još je stariji. No, koncentriran je na IT proizvode od računalnih miševa preko slušalica i zvučnika do različitih kabela i dodataka za mobitele.