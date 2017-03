Lenac sa upola nižim prihodima i znatno nižoj dobiti u 2016.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Brodogradilište Viktor Lenac lani je ostvarilo ukupne poslovne prihode od 274 milijuna kuna, što je gotovo upola manje nego u 2015., dok je neto dobit iznosila 1,45 milijuna kuna, nakon godinu ranije zabilježenih 25,9 milijuna, a u 2017. Uprava očekuje nastavak recesije na brodarskom tržištu i pritisak na snižavanje cijena njezinih usluga.

Prema izvješću Uprave, lanjski prihodi odnose se u najvećem dijelu na remonte 83 broda, dovršena do kraja godine. U prihode je ušla i modifikacija broda američke ratne mornarice USS Mount Whitney, kao i manja preinaka broda Navigator.

Navodi se i da se brodogradilište lani u travnju i svibnju suočilo s izrazito niskom zaposlenošću, pa je do kraja prve polovine godine ostvaren gubitak veći od planiranog. No, ugovaranje i ostvarivanje novih projekata nakon lipnja osiguralo je dovoljnu zaposlenost, koja je do kraja godine omogućila pokrivanje gubitka i neto dobit od 1,45 milijuna kuna.

U usporedbi s prethodnom godinom, poslovni prihodi lani su bili znatno niži jer su u toj godini dominirala dva velika projekta, ali je slabija zaposlenost kapaciteta omogućila pojačane radove na obnovi vlastite opreme, prije svega na doku 5 i doku 11. Ukupna vrijednost ulaganja u imovinu bila su 28,5 milijuna kuna.

Ukupni poslovni rashodi Lenca lani su iznosili 274,8 milijuna kuna, odnosno bili su 46 posto manji nego u 2015. Iz brodogradilišta napominju da poslovni rashodi uključuju i rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore od 985 tisuća kuna te ispravak vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja od 318 tisuća kuna. Amortizacija dugotrajne imovine je 21,8 milijuna kuna, a značajni su i rashodi kamata na zaduženja od banaka i leasing kuća od 3,1 milijuna kuna te negativni saldo tečajnih razlika od 1,8 milijuna kuna.

U trećem tromjesečju isplaćena je dividenda od 12 milijuna kuna, ističe se u izvješću.

Nedostatak kvalitetnih radnika ublažit će se njihovim uvozom iz Ukrajine

Ocjenjujući stanje na tržištu, iz Uprave navode da se nastavak recesije na brodarskom tržištu očekuje i u 2017., odnosno da se očekuje daljnje smanjenje troškova održavanja flota i jačanje konkurencije među remontnim brodogradilištima.

Pritom se očekuje pojačani pritisak konkurencije iz istočnog Mediterana, a sva turska, ali i neka mediteranska i crnogorska brodogradilišta još lani snizila su cijene svojih usluga, nudeći popuste i do 35 posto. Stoga iz Lenca naglašavaju da će, kako bi zadržali konkurentnost, biti prisiljeni sniziti cijene svojih usluga, zbog čega će doći do smanjenja prihoda uz jaki pritisak na profitnu maržu. Očekuju da će se povećanjem učinkovitosti i produktivnosti zdrava profitna marža održati, unatoč padu prihoda po pojedinom projektu.

Navode i da je dodatni izazov za brodogradilište pitanje podizvođača, odnosno njihove cijene i kvalitete te da je primjetan značajni pad kvalitete radnika podizvođača u Hrvatskoj, jer kvalitetni radnici odlaze u razvijenije europske zemlje. S druge strane, zahtjevi u vezi cijene sata rada rastu zbog nedostatka radnika, pa je to dvostruko nepovoljna situacija, koju brodogradilište nastoji ublažiti uvozom kvalitetnih radnika iz Ukrajine.

Brodogradilište Viktor Lenac ima 488 zaposlenih radnika, Viktor servisi još 18 radnika, a prosječna neto plaća lani je bila 6.296 kuna. U vlasničkoj strukturi najveće udjele imaju Tankerska plovidba (37 posto) i Uljanik (35 posto).