Iz Hrvatske let za upola cijene, a nije low budget. Kako?

Foto: Igor Šoban / Pixsell

Nacionalna zrakoplovna kompanija Croatia Airlines (CA), unatoč gubicima u poslovanju, koji su u 2018. dosegli 82,9 milijuna kuna, povremeno zna razveseliti svoje korisnike i one koji to misle postati. 'Doletjela' je tako danas ponuda koja omogućava čak i upola jeftinije aviokarte na letovima CA, prema izboru putnika. U pitanju je promotivna akcija s kojom se ostvaruje 50% popusta na karte kupljene na web stranici CA, a vezana je uz blagdan zaljubljenih, Valentinovo. Letjeti se povoljnije može prema svim domaćim i međunarodnim odredištima do kojih prevoze zrakoplovi CA, odnosno OU operating flights, navode iz CA.

Da bi takva opcija bila izvediva treba prilikom kupnje primijeniti posebni promo kôd, a osim toga, ovakve karte nisu neograničenoga trajanja, iskoristive su samo za letove u razdoblju od 13. do 17. veljače. Nije loša prilika za parove da se zapute u Pariz, Rim, Amsterdam, Dubrovnik… i osjete 'ljubav u zraku', po cijeni jednog putnika.

No, iz Croatia Airlinesa obavještavaju da se toliki popust odnosi na cijenu aviokarte bez obveznih pristojbi zračnih luka i durgih naknada, čija je cijena nepromijenjena, a broj rezervacija na koje je promo kôd moguće upotrijebiti je ograničen.

" Moguća su i manja odstupanja u cijeni na stranici naplate u odnosu na prvu prikazanu cijenu zbog eventualnih tečajnih razlika pružatelja usluge naplate. Mogućnost promjena ili povrata novca ovisi o uvjetima tarife koju ste platili. U slučaju kad tarifa dopušta promjene (sa ili bez nadoplate), popust se neće primjenjivati na novu kartu", priopćili su iz CA.

Kompaniju već ove godine, prema svemu sudeći, čeka rasplet oko njene budućnosti, krajem 2019. stigle su joj dvije, doduše zasad još uvijek neobvezujuće ponude potencijalnih investitora za povećanje temeljnog kapitala. Tvrtki treba oko 250 milijuna kuna svježeg novca kako bi se stabiliziralo poslovanje.