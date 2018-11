Dva tima za škverove: Končar i Ukrajinci, Debeljak i Talijani

Vlasnik DIV-a i Brodosplita Tomislav Debeljak, Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Radnici riječkog brodogradilišta 3. maj od jučer su zatvorili pristup u škver direktoru tvrtke Maksimilijanu Percanu, no pozvali su i vrata otvorili Tomislavu Debeljaku kao vlasniku Brodosplita i ujedno predstavniku njegovog potencijalnog partnera u projektu preuzimanja 3. maja talijanskog brodograditelja Fincantierija. Željeli su iz prve ruke čuti kakve planove imaju za njihov škver. Trećemajci ne žele, kako kaže sindikalac Juraj Šoljić, skrštenih ruku čekati da uskoro istekne 120 dana od kada im je račun konstantno u blokadi i kada bi po sili zakona trebao biti pokrenut stečaj 3. maja.

I drugi se mogu uključiti

“Svjesni smo da je naš vlasnik Uljanik, no i njegova nova uprava drži 3. maj po strani i fokusirana je na stabiliziranje poslovanja u Puli. U Rijeci je situacija s poslovanjem neusporedivo lošija nego u Puli i vrijeme ne radi za nas. Poziv Debeljaku prvi je i nadamo se da ćemo imati priliku sjesti i s ostalima koji iskažu interes za 3. maj”, kaže Šoljić. Debeljaku su, pak, vrata zatvorili ne samo direktor 3. maja, nego i u pulskom brodogradilištu, u kojem se još uvijek oslanjaju na starog potencijalnog strateškog partnera Kermas energiju Danka Končara.

120dana blokade računa 3. maja uskoro istječe

A on, pak, u tom pothvatu po svemu sudeći neće solirati. Već se nagađalo o Končarevoj suradnji s ukrajinskim poslovnjakom, vlasnikom grupacije Smart Holding Aleksejem Novinskim, a da su ona imala temelja vidljivo je i iz izjava koje je Novinsky dao nakon sastanka s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom gospodarstva Darkom Horvatom. Jutarnjem listu iznio je same pohvale za Končara, s kojim je kaže veliki prijatelj. On sam program restrukturiranja Uljanika nije mu poznat i tek će ga proučiti, te nakon toga donijeti odluku.

“No, jako sam zainteresiran za Končarov plan”, znakovito kaže Novinsky. Od samog Končara detalje o ovoj suradnji nismo dobili, no njegovi suradnici u neslužbenom razgovoru nisu negirali moguće partnerstvo.

U ovom trenutku, dakle, dva su dvojca zainteresirana za brodogradilišta – Fincantieri i Brodosplit prvenstveno za 3. maj, a Končar i Novinsky prvenstveno za Uljanik. Prednost u ovom trenutku ima Končar, kojeg je uprava još proljetos odabrala kao partnera za dokapitalizaciju Uljanika koji će voditi daljnji proces spašavanja, a s kojim se, kako je jučer potvrdio pomoćnik ministra gospodarstva Zvonimir Novak, i dalje dogovara program restrukturiranja.

“On je ozbiljan sve dok je prisutan, odnosno dok se odluka koju je donijela stara uprava ne promijeni”, kaže Novak. Za razliku od Končara, Debeljak i Fincantieri u priču ulaze kroz paralelan proces koji je pokrenula Vlada, pozivajući i druge potencijalne ulagače da pokažu interes. Zasad im se nitko nije odazvao, izuzev Debeljaka i Fincantierija, ali niti njihova pozicija nije jasna jer se u Uljaniku drže svog dosadašnjeg partnera.

Debeljak nakon razgovora s radnicima u riječkom škveru nije ulazio u detalje planova koje ima sa svojim partnerom.

“Postoji legalna mogućnost kako dug Uljanika vratiti 3. maju da bi riječki škver bio pozitivan, a što ne ovisi o restrukturiranju Uljanika. Napravili smo neke sheme kako je možda moguće vratiti novac. Nadam se da će s našim savjetima 3. maj biti uspješna firma i da ćemo pomoći spasiti je”, izjavio je Debeljak, naglašavajući da su on i partner zainteresirani za opstanak brodogradnje u Hrvatskoj, jer ako ostane samo na Brodosplitu, ona više ne bi mogla nositi status strateške proizvodnje.

Uljanik bez komentara

Što je, pak, prioritetni interes Novinskog i dijeli li s Končarom njegove ideje o diverzifikaciji pulskog brodogradilišta i o javnosti spornom nekretninskom biznisu, pričekat će se dok, kako je poručio Novinsky, malo detaljnije ne snimi stanje na terenu.

Uprava Uljanika nije željela komentirati, kako kažu, nenajavljeni susret Debeljaka u 3. maju.

“Uljanik se nalazi u završnoj fazi usuglašavanja plana restrukturiranja i kao većinski vlasnik vodi računa o interesima 3. maja pa pozivamo na dijalog sve zainteresirane koji imaju namjeru na transparentan i legitiman način poduprijeti napore Uprave u očuvanju brodogradnje u Puli i Rijeci”, navode iz Pule.