Državi ostaje kontrolni paket

Skupština dioničara prihvatila je jučer odluku o dokapitalizaciji grupacije Đuro Đaković, a tko su novi dioničari i kakva je točno nova vlasnička struktura, predsjednik uprave Tomislav Mazal kaže da će biti poznato nakon što se postupak formalno privede kraju, upisom na Trgovačkom sudu u Osijeku i kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društvo, te uvrštenjem novih dionica na redovito tržište Zagrebačke burze.

Poznato je da izdanjem novih dionica i povećanjem temeljnog kapitala za 51 milijun kuna država, koja u postupku nije participirala, pa svoj većinski udjel smanjuje na 38 posto, a s druge strane dosadašnji važniji dioničar Nenad Bakić potvrdio je da je sudjelovao i u ovom izdanju. On je, pak, dosad u Đuri držao 11,83 posto dionica, a prema neslužbenim informacijama ostaje, nakon države, drugi najveći dioničar. Međutim, Bakić u ovom krugu dokapitalizacije neće steći i kontrolni paket u slavonskobrodskom poduzeću. Prema dostupnim informacijama, Bakićev udjel će porasti na oko 20 posto. Osim njega, saznaje se i da su u postupku upisa novih dionica Đure sudjelovali jedan mirovinski i nekoliko domaćih investicijskih fondova.

No, cjelovita slika trebala bi biti jasnija i javno dostupna tek idući mjesec, kroz dva do tri tjedna, do kada bi formalno povećanje temeljnog kapitala trebalo biti potvrđeno kroz standardnu proceduru upisa u sudski registar, te potom povrđeno na novoj skupštini kroz promjene statuta društva. Tim će se postupkom temeljni kapital Đure Đaković povećati na 203 milijuna kuna, te će biti podijeljen na 10.153.230 dionice. Uprava je zadovoljna rezultatom jer, kaže Mazal, dosad se nije povećavalo kapital u novcu, već ga se samo smanjivalo radi pokrića gubitaka.

Iz Slavonskog Broda ne kriju da paralelno s finalizacijom ovog postupka kreću u pripremu još jednog postupka prikupljanja svježeg kapitala, a cilja se prikupiti novih stotinjak milijuna kuna. Vremenski se novi krug dokapitalizacije tempira pripremiti za konac godine ili za početak 2018. Ove godine tvrtka je u prikupljanje novca krenula početkom godine, ali je odaziv bio nedovoljan da bi se prešlo minimalni prag. U ovom drugom pokušaju također je za dlaku prikupljen dovoljan iznos da se postupak zaključi uspjelim, a uprava će se očito morati potruditi da privuče jakog strateškog ulagača kako bi idući pokušaj u okviru godinu dana bio "treća sreća".