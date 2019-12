'Danas je ženama puno lakše napredovati u poslu, a i financijski uvjeti su bolji'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Takva se ideja i strategija pokazala kao odlično rješenje za tvrtke različitih veličina jer se upravo širokim opsegom usluga, kažu iz agencije, mogu prilagoditi svakom klijentu. Stoga se u osam godina poslovanja Grizli komunikacije pohvaliti suradnjama s nizom renomiranih klijenata i brendova kao što su Wienerberger, Electrolux, Tondach, Nokia, Optima Telekom, Amadria Park, Yokohama, Würth, Bosch, Croatia osiguranje, Q Agency, Osječka pivovara i ostali.

Trenutačno u svom timu broje deset zaposlenih, a dobar dio čine mladi ljudi koji su u Grizli došli izravno s fakulteta. Među njima su prije šest godina, gotovo na samom početku agencije, bile i Maja Vratarić i Enea Hasukić, dugogodišnje prijateljice i kolegice s Hrvatskih studija gdje je Maja završila studij komunikologije, a Enea studij komunikologije i sociologije. Od prošle jeseni zakoračile u svojevrsno poduzetništvo postavši dio vlasničke strukture, odnosno junior partnerice agencije, a riječ je o, kažu njihovi stariji partneri Thomas Bauer i Tomislav Čehulić, logičnom slijedu jer osim što su od početka dio tima, svojim su predanim radom znatno doprinijele etabliranju i pozicioniranju agencije na komunikacijskom tržištu. Enea i Maja otkrile su nam što znači nova pozicija, kakvo je stanje u zahtjevnoj komunikacijskoj industriji, što ih je privuklo da se ovime bave te u kojem smjeru agencija ide u novoj poslovnoj godini.

U agenciji Maja obnaša funkciju Chief of Account Management, a Enea PR & Strategic Communication Director. Unutar agencije Enea je zadužena za osmišljavanje i provedbu strateških komunikacijskih projekata, vođenje krizne komunikacije te ostalih aktivnosti iz područja odnosa s medijima i javnošću, dok Maja brine o cjelokupnim potrebama klijenata i razvoju odnosa, od prepoznavanja i sugestije potrebnih komunikacijskih alata, zahtjevnih financijskih projekata, provedbe oglašivačkih kampanja do organizacije evenata. "Izuzev odgovornosti u definiranju smjera razvoja tvrtke i pozicioniranja na tržištu, od promjene vlasničke strukture i s novim funkcijama zadužene smo i za nadzor operativne provedbe svih komunikacijskih i strateških aktivnosti klijenata. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, danas imamo jasnu percepciju što su naše jače strane i profesionalno se razvijamo u tome smjeru", objašnjavaju nam Enea i Maja koje su i same u agenciji često dio lijepih i uspješnih poslovnih priča klijenata s kojima rade.

Kako navode, komunikacijska industrija i jest uglavnom ženska industrija, što je vidljivo ako se samo letimično pogleda struktura vodećih komunikacijskih agencija. "Mislim da je situacija po pitanju poslovnog napretka i financijskih uvjeta za žene puno bolja u odnosu na neka ranija vremena", kaže Maja i dodaje da je poduzetništvo u Hrvatskoj uvijek aktualna tema, no na temelju novih iskustava i obveza smatra da je potrebno pokazati veliki respekt svakoj osobi koja se odvažila ići u privatno poslovanje.

"Sebe prije svega vidim kao menadžera, to što sam žena ne smatram niti prednošću niti slabošću. Mislim da posebnih uputa za ženski spol ne treba i ne smije biti, jer svatko tko se želi ozbiljnije baviti poduzetništvom ili napredovati na svom radnom mjestu mora biti spreman na svakodnevno učenje, samostalnost, usvajanje brzih i ponekad nenajavljenih promjena te preuzimanje odgovornosti. Poslodavac koji vas ne zna cijeniti zbog profesionalnih kvaliteta nije poslodavac za kojeg trebate raditi", ističe Enea.

S obzirom na to da u komunikacijskoj industriji niti jedan dan nije isti, upravo je to Eneu i Maju ne samo privuklo već i zadržalo u ovoj branši. Jedna od specifičnosti koje napominju je i kontinuirana edukacija i usavršavanje. "Trenutno i Enea i ja završavamo General MBA na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, što je samo još jedan pokazatelj da za komunikacijsku industriju treba redovito i kontinuirano razvijati vještine i znanja koja su potrebna u svim segmentima poslovanja", objašnjava nam Maja.

Kako Grizli ima klijente iz automobilske, IT, hotelijerske, ugostiteljske pa sve do fitness i beauty industrije, smatraju i da im lista prijašnjih i sadašnjih klijenata omogućava konkurentnost u smislu poznavanja različitih tržišta. "Izuzev stalnih edukacija koje su u današnje vrijeme obveza za svaku ozbiljnu agenciju, a ne opcija, svatko u našoj agenciji ima priliku unaprijediti svoja znanja i vještine u kojem god smjeru smatra da je za njega najbolji.

Interno često testiramo neke kampanje na društvenim mrežama, pratimo strane trendove, detaljno analiziramo pojedine industrije i pratimo kako neke stvar rade svjetski poznate agencije. Međutim, naša najveća prednost, i to je nešto što smo nebrojeno puta čuli od klijenata, jest maksimalan fokus i dostupnost za kreiranje bilo kojeg oblika komunikacije te otvorenost u savjetovanju i širini usluga. Klijentima savjetujemo da s nekim aktivnostima pričekaju ako za njih nije adekvatno vrijeme, te da ulažu u one aktivnosti koje im mogu donijeti dugoročne rezultate. To je ključ strateškog pristupa, dok naravno na umu imamo i klijentove želje, s posebnim naglaskom na poslovne ciljeve koje želi ostvariti, ali na nama je odgovornost da savjetujemo najbolji mogući smjer i alate komunikacije. Grizli je već samim osnivanjem kao agencija koja pruža uslugu svih važnijih oblika tržišnih komunikacija pod jednim krovom, u manjem, fleksibilnom timu, pokazao da prati trend diverzifikacije kanala i strategija pristupa kupcima i klijentima", kažu naše sugovornice. Objašnjavaju nam i koliko su sveprisutne društvene mreže utjecale na promjenu trendova, ali i da istovremeno klijentima u nekim slučajevima teže nametnu nove trendove jer često i dalje prevladava "ziheraški", konzervativni pristup.

Stoga, kako se u ovoj industriji dugoročni planovi ne rade na svim razinama, Enea i Maja drže se, kažu, temeljnih strateških ciljeva, među kojima je razvoj u skladu s globalnim komunikacijskim trendovima. "Osim individualnog pristupa i jedinstvenih strategija za svakog klijenta, Grizli je prije svega agencija koja s klijentima ostvaruje partnerski odnos u smislu suradnje radi ostvarenja zajedničkih komunikacijskih ciljeva. Izuzev financijskog rasta, koji svi priželjkujemo, očekujemo nova zapošljavanja i širenje usluga. Cilj nam je konstantno poboljšanje na svim razinama i očekujemo dobre poslovne rezultate u narednim godinama", zaključuju Enea Hasukić i Maja Vratarić.