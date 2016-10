Belje 'usisalo' sestrinsku tvrtku Moslavka Kutina

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Dioničko društvo Belje, član koncerna Agrokor, obavijestilo je u četvrtak investicijsku javnost da je 3. listopada provelo postupak integracije u svoj portfelj tvrtke Moslavka Kutina, koja takođe posluje unutar sustava Agrokora. Osnovna djelatnost Moslavke velikim se dijelom preklapa s proizvodnjom koju njeguje i Belje.

Na gotovo 1200 hektara raspoloživog poljoprivrednog zemljišta riječ je primarno o uzgoju svih lokalnih vrsta žitarica, mahunarki i uljanog sjemenja. Unatrag nekoliko godina prihod Moslavke vrtio se u rasponu od 10 do 15 milijuna kuna, a kroz to razdoblje smjenjivale su se godine s ostvarenom dobiti, odnosno gubitkom, no taj zaključni godišnji financijski učinak u pravilu je iskazivan u nekoliko desetaka tisuća kuna.Iz javno dostupnih podataka moguće je iščitati da je poslovanje u 2015. donijelo 12 milijuna kuna prihoda, što je manje 20 posto u odnosu na rezultat ostvaren tijekom 2014. Dobri rezultati na urodu, posebice kukuruza i soje, stoji u financijskom izvješću za prošlu godinu koje potpisuje direktor Marko Brdarić, pridonijeli su pozitivnom financijskom učinku iskazanom kroz neto dobit u visini 36.716 kuna.

U Moslavki je zaposleno 28 djelatnika.Unatoč poslanom upitu, iz Agrokora nisu odgovorili zbog čega su posegnuli za integracijom Moslavke u Belje. Podsjetimo, Belje je kutinsku tvrtku preuzelo u studenom 2009. nakon kupoprodajnog ugovora potpisanog s križevačkim Mlinarom. Tom je transakcijom postalo vlasnik 56,4 posto Moslavke. No, kako u ratarstvu mahom baš i ne cvjetaju ruže, o čemu svjedoči i podatak o visokim obvezama Moslavke, koje prema podacima Poslovne Hrvatske prelaze 37 milijuna kuna, vjerojatno je to kumovalo odluci za iniciranje ove interne transakcije, uključivanja Moslavke pod skute Belja.