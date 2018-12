Badel 1862 prije roka isplatio preostale  obveze u iznosu od 127,8 milijuna kuna

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Badel 1862 prije roka je podmirio sve obveze prema vjerovnicima svih skupina po sklopljenoj predstečajnoj nagodbi koja je odobrena prošlogodišnjim pravomoćnim rješenjem, obavijestili su iz kompanije u četvrtak putem Zagrebačke burze.

Ključna za to bila je isplata od 27. prosinca, kad su namirili preostale obveze u iznosu od 127,8 milijuna kuna. Badel je za to koristio četiri izvora financiranja.



Uz novac od dokapitalizacije strateškog partnera – đakovačkog Meteora i prodaje dijela neoperativne imovine sukladno nagodbi, kao dodatne izvore navode vlastita sredstva iz tekuće likvidnosti i profitabilnog poslovanja te dugoročni kredit.

O kolikom je kreditnom zaduženju riječ, tvrtka nije specificirala – tek poručili su da će u daljnjem poslovanju nastaviti provoditi operativno restrukturiranje u cilju osiguranja dugoročne održivosti poslovanja, no čini se da je to kredit od 6,2 milijuna eura (u kunskoj protuvrijednosti) koji je uzet za refinanciranje obveza.



Prije završne runde namirenja podmirili su cjelokupne obveze prema PSN vjerovnicima do iznosa od 20.000 kuna te ostalim vjerovnicima tri kvartalne rate.

– Tako je u rokovima iz nagodbe otplaćeno ukupno oko 21 milijun kuna obveza te su ukupne obveze društva iz PSN prema vjerovnicima svih skupina, s prvobitnih 148,9 milijuna kuna još u listopadu smanjene na 127,8 milijuna kuna – navodi se u priopćenju.

U prvih devet mjeseci ove godine dobit Badela 1862 iznosila je oko 42 milijuna kuna odnosno za 24 milijuna kuna više nego u istom razdoblju lani. Zadnja cijena dionice je 11,10 kuna, s padom od 19,57 posto.