16 važnih događaja: Evo kako je Rimac napravio pravo čudo i privukao diva automobilske industrije

Foto: Dalibor Urukalović / Pixsell

U Rimac Automobilima uvijek nešto novo. Od 2011. kada su predstavili Concept One do danas kada je Porsche kupio manjinski udio u tvrtki, zabilježeno je mnogo datuma koji su postali vrlo važni za razvoj industrije vrhunskih električnih vozila, ali i drugih inovacija koje su prošle zapaženo kod nas i u svijetu. Pored toga, valja naglasiti da je tvrtka u stalnoj potrazi za novim zaposlenicima.

Odabrali smo 16 važnih događaja koji su obilježili poslovanje Rimac Automobila u posljednjih sedam godina.

Rujan 2011. Predstavljen Concept One

Pažljivo skrivan izgled sportskoga električnog automobila Concepta One, hrvatske tvrtke Rimac Automobili, napokon je ugledao svjetlo dana na jednom od najprestižnijih autosajmova na svijetu, u Frankfurtu. Dosad se izgled automobila skrivao od medija kako bi se u Frankfurtu postigao što veći učinak. Hrvatska je tako službeno dobila najbrži električni auto na svijetu, vrijedan oko 800.000 eura.

Veljača 2014. Rimčev električni bicikl u pohodu na njemačko tržište

Na štandu Hrvatske gospodarske komore na ulazu u sajam promovirao se električni bicikl Greyp tvrtke Rimac Automobili.

Siječanj 2015. Mate Rimac je dobitnik nagrade Osoba godine u četvrtom izboru Večernjeg lista

Poduzetnik Mate Rimac osoba je 2014. godine po izboru Večernjeg lista. Prvi Večernjakov laureat, 2011. godine, bio je tadašnji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, godinu poslije titula je pripala generalu Anti Gotovini, a 2013. pobjednica je bila Vinkovčanka Dubravka Glavaš, koja je Hrvatsku zadivila svojim plemenitim činom kad je svoje radno mjesto ustupila samohranoj majci.

Ožujak 2015. Rimac automobili isporučili baterijski sustav za najbrži serijski automobil na svijetu

Tvrtka Rimac Automobili objavila je na Međunarodnom salonu automobila u Ženevi da je švedskom Koenigseggu isporučila baterijski sustav koji pokreće najbrži serijski automobil na svijetu Koenigsegg Regeru, pet puta lakši od svega što je dostupno na tržištu.

Prosinac 2015. Mate Rimac na popisu najutjecajnijih ljudi u Europskoj uniji

Portal Politico uvrstio je Matu Rimca, hrvatskog inovatora i poduzetnika, na svoj prvi godišnji popis od 28 osoba u 28 članica EU-a, koje imaju veliki utjecaj u svom području djelovanja i koje su kadre mijenjati europske politike. Politico.eu - europska podružnica američkog news portal - objavio je popis najutjecajnih ljudi u 28 zemalja članica Europske unije.

Veljača 2016. Rimac Automobili uveli novu infrastrukturu

Rimac Automobili uveli su nakon tromjesečne implementacije novi infrastrukturni informatički sustav koji će tvrtki omogućiti kvalitetnije resurse za vlastito programiranje i poslužiti kao temelj daljnjeg dinamičnog rasta poslovanja.

Ožujak 2016. Rimac u Genevi "razotkrio" novi električni automobil Concept_S

Na međunarodnom Motor Showu u Genevi Mate Rimac točno u 15 sati i 15 minuta predstavio je publici novi proizvodni model električnog automobila Concept_S.

Srpanj 2016. Mate Rimac predstavio je vlastiti digitalni sustav kontrole automobila u realnom vremenu

Kako se ističe, na taj način odmah "možemo vidjeti što se događa s automobilom, pa makar on bio i na Novom Zelandu, a možemo mu mijenjati iz Sv. Nedelje i postavke, preformanse...".

Listopad 2016. Rimčev Concept One postigao najveći podvig do sad pobijedivši člana 'svetog trojstva'

Rimčev Concept One je već pokazao svoju moć protiv Tesle P90D i LaFerrarija te je time probudio brojne apetite u automobilističkom svijetu i potaknuo pozive na dvoboj sa članom 'svetog trojstva', Porscheom 918 Spyderom. Izazov je stigao od Alejandra Salomondrina, a okršaj je dogovoren na stazi Milan u Michiganu.

Studeni 2016. Mate Rimac izabran među 100 najboljih i najpametnijih ljudi srednje i istočne Europe

Objavljen je New Europe 100, lista najboljih i najpametnijih ljudi srednje i istočne Europe kojima su priključene i organizacije koje mijenjaju društva zemalja obuhvaćenih ovim prostorom, politički ili poslovni okoliš putem inovacija, poduzetništva ili svježeg pristupa gorućim problemima.

Studeni 2017. Najbolje tvrtke u Hrvatskoj okićene Zlatnim kunama uz državni vrh

Ove godine je po prvi put u sklopu Zlatne kune dodijeljeno i priznanje za promicanje gospodarstva, a pripala je Mati Rimcu iz tvrtke Rimac Automobili.

Ožujak 2018. Rimac predstavio novi "Concept 2": Prema ubrzanju najbrži automobil na svijetu

Mate Rimac predstavio je na Sajmu automobila u Ženevi novi tehnološki superioran superautomobil "Rimac Concept 2".

Lipanj 2018. Mate Rimac u konkurenciji za 'Svjetskog poduzetnika godine'

U konkurenciji 56 poduzetnika iz 46 zemalja, među kojima se nalazi novi EY Svjetski poduzetnik godine, naći će se i Mate Rimac iz tvrtke Rimac Automobili.

Lipanj 2018. Porsche kupio manjinski udio u Rimac Automobilima i Greyp Bikes

Proizvođač najbržeg električnog automobila na svijetu, tvrtka Rimac Automobili, ima novog zvučnog suvlasnika. Njemački Porsche kupio je manjinski udio u tvrtki Mate Rimca. No, ne samo u biznisu s vozilima na četiri kotača već i u proizvođaču električnih bicikala Greyp Bikesu.