Upravi Adrisa za 'vrat će puhati' nova Udruga dioničara

Zgrada Adris grupe u Jagićevoj ulici/Zarko Basic/PIXSELL

Dioničare Adris grupe za tri tjedna čeka glavna skupština. Dnevni red je uglavnom uobičajen: izvješća Uprave i Nadzornog odbora za 2016., usvajanje financijskih izvješća, razrješnice, odlučivanje o isplati dividende (ovaj put 17 kuna po dionici ili 278 mil. kuna ukupno), informacija čelnika kompanije Ante Vlahovića o planu poslovanja 2017., imenovanje revizora.

Atmosfera na skupštini možda ipak neće biti uobičajena - a u Adrisu kao kompaniji kojoj je profitabilno poslovanje konstanta i čiji su se mnogi izvorni odnosno mali dioničari prometnuli u milijunaše - to je dosad uglavnom značilo 'kazališna'. Da bi ovaj put moglo biti zanimljivije i s više propitivanja dioničara, upućuju i informacije o tome da je nedavno u registar udruga upisana Udruga dioničara Adris grupe koju je inicirala nekolicina dioničara. Ona bi, tvrde upućeni financijaši, mogla donijeti i novu, višu dimenziju dioničarskog aktivizma u rovinjskoj kompaniji. Udruga dioničara u današnjoj Adris grupi postoji još od samih početaka dioničarstva i vremena TDR-a, ali inicijatori nove svoju ulogu očito vide aktivnijom i ambicioznijom.

Podsjećajući na više od dva desetljeća postojanja udruge dioničara, glasnogovornik Adris grupe Predrag Grubić kaže kako imaju neformalna saznanja da je u ožujku osnovana nova s istim imenom. Koji su im ciljevi, u Adrisu tvrde da ne znaju. Navodno sami osnivači udruge imaju tek po nekoliko dionica, ali to samo po sebi ne govori ništa o dometima i podupirateljima Udruge. Dapače, to samo potencira tvrdnje da iza nje stoje ozbiljni igrači. To, uostalom, sugeriraju i podaci iz registra udruga pri nadležnom Ministarstvu uprave, prema kojima je predsjednik nove udruge iskusni financijaš Mihovil Prpić. On nam je ostao nedostupan za komentar, ali među burzovnim profesionalcima upućenim u tu inicijativu smatraju kako je pojava ozbiljne udruge itekako potrebna i dobrodošla.

Oko 40 posto dioničara Adrisa dioničari su bez prava glasa, ali i onima koji imaju redovne dionice nedostaju objektivne i kvalitetne informacije, kažu. Udruga koja bi im bila pri ruci za savjete i informacije omogućila bi im kvalitetnije vrednovanje i raspolaganje vlasništvom. "To što neka kompanija ostvaruje dobit ne znači da se njome upravlja optimalno, a dioničari bi morali imati pravo propitivati o tome", kaže sugovornik iz investicijske zajednice. Očekuje da će se odskora prema Upravi više inzistirati na podrobnijim informacijama, primjerice, poput onih o poslovanju i tržišnim pozicijama Croatia osiguranja, povratima na investicije u marikulturu, izloženosti Agrokoru i slično.