Stižu izlasci na burzu od 15 milijardi dolara

Trgovci očekuju i izlazak WeWorka, Foto: Reuters

Iako je kolovoz na američkom dioničkom tržištu donio priličnu kolebljivost, to nije obeshrabrilo niz kompanija koje tijekom rujna pripremaju početne ponude dionica (IPO). Kako navodi Reuters, eskalacija američko-kineskog trgovinskog rata rezultirala je skokom “indeksa straha” VIX za 17,7 posto tijekom prošlog mjeseca što je njegov drugi najviši mjesečni skok tijekom ove godine.

Najgore u četiri godine

K tome, prošli je mjesec ujedno bio i najgori kolovoz za američke dionice u posljednje četiri godine. Kolebljivost tržišta može spriječiti kompanije u pripremama za IPO jer je u takvim okolnostima investicijskim bankarima teško uravnotežiti ponudu i potražnju za dionicama. Iako je kolovoz u pravilu usporen mjesec za IPO-e uslijed ljetnih odmora, ovoga kolovoza na američkom tržištu samo je sedam kompanija prikupilo kapital prodajom dionicama.

36milijardi dolara tijekom ove godine prikupile su kompanije na američkim burzama

Međutim, ostatak godine trebao bi biti mnogo dinamičniji. Prema navodima Reutersa koji se poziva na podatke tvrtke Renaissance Capital, gotovo 70 kompanija predalo je dokumentaciju za početne ponude dionica. Od rujna do kraja godine te bi kompanije mogle prikupiti više od 15 milijardi dolara. Među kompanijama za koje se očekuje da će do kraja godine izaći na burzu nalazi se vlasnik WeWorka, tvrtke The We Company, zatim platforma za dostavu hrane Postmates te fitness startup Peloton Interactice.

Treća najbolja godina

Predstavnici sve tri kompanije odbili su komentirati špekulacije. “Sa sigurnošću mogu reći da je ovo bio jedan od najdinamičnijih kolovoza vezano za pripreme za IPO-e koje će biti nastavljene u rujnu”, izjavio je David Goldschmidt iz odvjetničke tvrtke Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Tijekom ove godine kompanije su na američkim burzama prikupile 36,5 milijardi dolara kroz IPO-e što je nešto manje nego u istom lanjskom razdoblju. No, ova je godine treća najdinamičnija po tom pitanju od financijske krize 2008. godine, pokazuju podaci Refinitiva. Iako su cijene dionica medijski najpopraćenijih IPO-a Ubera i Lyfta kasnije pale, većina ostalih kompanija za sada je dobro prošla.