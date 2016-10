Manipulatore na burzi 'lovit' će i umjetna inteligencija

Umjetna inteligencija identificirat će uzorke u trgovanju koji bi mogli biti manipulativni/FOTOLIA

Za svega dva mjeseca umjetna inteligencija "lovit" će burzovne prevarante na dvije velike svjetske burze, a za tim alatom posegnut će i američki financijski regulator. Kako piše Reuters, tehnološka burza Nasdaq surađuje sa tvrtkom Digital Reasoning u razvoju alata temeljenog na umjetnoj inteligenciji, a koji bi trebao služiti za brže i efikasnije prepoznavanje manipulacija u burzovnom trgovanju.

50mlrd. burzovnih transakcija dnevno nadzire FINRA

S druge strane, Londonska burza (LSE) surađuje na razvoju vrlo sličnog alata sa američkim IBM-om i tvrtkom za računalnu sigurnost SparkCognition. Nasdaq i LSE planiraju uvesti ove alate do kraja godine. Ideja je da umjetna inteligencija identificira uzorke u trgovanju koji bi se mogli ocijeniti kao manupulativni. No, to će novi alati činiti mnogo brže od sadašnjih alata. Naprimjer, financijskim regulatorima trebale su godine uspoređivanja i analiziranja trgovinskih podataka da bi potvrdili sumnje u manipulaciju na tržištu valuta za što je kažnjena skupina velikih svjetskih banaka. Prednosti ovakvih alata svjesni su i financijski regulatori.

Tako je američka Agencija za regulaciju financijske industrije (FINRA) najavila kako uskoro počinje testirati softver koji su razvili njezini stručnjaci, a koji bi se u nadzoru trgovanja započeo koristiti iduće godine. "Najviše nas brine mogućnost postojanja manipulativnih shema za koje još ne znamo da postoje", ističe Tom Gira, izvršni potpredsjednik za regulaciju tržišta u FINRA-i.

"Čini se da takvi alati imaju potencijal dati nam bolji uvid u tržište za takve scenarije", dodaje Gira. FINRA tijekom trgovinskog dana u prosjeku nadzire oko 50 milijardi transakcija, uključujući naloge za kupoprodaju dionica, njihove modifikacije, otkazivanja i trgovanja. U otkrivanju kršenja trgovinskih pravila služi se sa 270 uzoraka. Međutim, stručnjaci ističu kako umjetna inteligencija neće moći spriječiti događaje poput sloma indeksa Dow Jones za 1000 bodva u svibnju 2010. godine.