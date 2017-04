CROBEX potopljen potresom u vladi

Foto: Thinkstock

Razrješenje trojice ministara Mosta što sve više "miriši" na nove prijevremene izbore u četvrtak je dovelo do potopa na Zagrebačkoj burzi.

Početak trgovinskog dana započeo je opreznim trgovanjem uz blagi minus CROBEX-a, a oko podneva kada je objavljena vijest o potresu na sjednici Vlade indeks je započeo ubrzano gubljenje vrijednosti. Oko 15.30 sati CROBEX je gubio 2,2 posto spustivši se sve do 1896 bodova dok je CROBEX10 gubio nešto manjih 1,8 posto i spustio se sve do 1122 boda.

No, strmoglavi pad CROBEX-a ostvaren je uz vrlo skroman promet od svega 8,1 milijun kuna, koliko je protrgovao do sat vremena prije zatvaranja trgovanja. Do tog vremena niti jedna dionica nije uspjela ostvariti više od milijun kuna prometa, a najtrgovanija je bila turistička perjanica, Valamar Riviera. Ta je dionica prikupila 800.000 kuna prometa, a cijena joj se spustila jedan posto na 42,01 kuna.

Po likvidnosti je sa 770.000 kuna prometa slijedila dionica PBZ-a kojoj se cijena kretala oko 770 kuna, a HT je prikupio 683.000 kuna i trgovao se po 175 kuna. Po povećanju cijene isticala se dionica Excelsa nekretnina sa skokom od 9,2 posto na 152,9 kuna, a po padu je prednjačio Đuro Đaković oslabivši 11 posto na 37,40 kuna.