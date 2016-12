Burza želi poskupiti provizije, brokeri: uništit ćete tržište

Prihodi burze u devet mjeseci iznosili su 9,5 milijuna kuna/F. B./PIXSELL

Kako bi se izvukla iz spirale gubitaka, Zagrebačka burza planira poskupjeti svoje provizije što brokeri načelno razumiju, ali upozoravaju da poskupljenje dolazi u zao čas kada dodatne troškove iziskuje prilagodba na novi depozitorij.

ZSE namjerava povisiti provizije tako da bi se za ukupni dnevni dionički promet do dva milijuna kuna uvela nova kategorija provizije od 0,10 posto te dvije međukategorije za promete između šest i 20 milijuna kuna. Kako dodaju sa Zagrebačke burze, na blok-transakcije dionicama do sad se obračunavala provizija u iznosu od 0,020 posto kupcu i prodavatelju, a novim cjenikom uvela bi se dva razreda provizija: za promete do četiri milijuna kuna 0,060 posto, a za promete iznad četiri milijuna kuna 0,030 posto. Što se tiče trgovine obveznicama, sadašnja provizija od 0,02 posto povisila bi se na 0,03 posto. U obrazloženju prijedloga se navodi kako burza već duži niz godina posluje u znatno otežanim uvjetima.

Naime, lanjski promet iznosio je svega 45,7 posto prometa iz 2010. Cjenik je posljednji puta mijenjan 2012. "U izradi prijedloga analizirane su naknade na blok-transakcije Ljubljanske, Beogradske, Bukureštanske, Budimpeštanske, Varšavske i Frankfurtske burze. Analiza pokazuje da svaka burza ima različitu cjenovnu politiku, pa je glavna odrednica pri određivanju naknada na blok-transakcije bila da će smanjenje veličine bloka dovesti do određenog 'prelijevanja' iz redovnog u blok promet", tvrde na ZSE. Međutim, ne žele otkriti koliko bi prijedlog ojačao prihode koji su u prvih devet mjeseci iznosili 9,5 milijuna kuna. S obzirom na izazove s kojima se trenutačno susreće brokerska zajednica, kao što su niske naknade te regulatorna opterećenja, podizanje naknada za trgovanje na Zagrebačkoj burzi dodatno bi otežalo njihov položaj, tvrde iz Erste banke, vodećeg brokeraja po prometu.

"Osim što su brokerske naknade već značajno smanjene, a strana konkurencija sve veća, trenutačno investicijska društva prolaze proces prilagodbe na novu regulativu na tržištima kapitala MIFID II, koji iziskuje značajan napor i ogromne troškove. Eventualno podizanje naknada moglo bi negativno utjecati i na aktivnost i atraktivnost domaćeg tržišta kapitala", kažu u Erste banci. Član Uprave Credosa Roman Rinkovec ističe kako razumije namjeru ZSE-a da poveća prihode. "ZSE je dioničko društvo i kao i svakom društvu, cilj im je zarada. Međutim, ZSE ponešto kasni s razmišljanjem u smjeru stvaranja alternativnih izvora prihoda, poput privlačenja startupova i malih tvrtki. U tom su smjeru počeli razmišljati tek nedavno", kaže Rinkovec.