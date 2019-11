Auctor po dionici Medike nudi 7616 kn, na burzi cijena oko 17.000

Odobrenjem Hanfe počeo je 'curiti' sedmodnevni rok za oglašavanje ponude/Dalibor Urukalović/PIXSELL

Upravno vijeće Hanfe u ponedjeljak je dalo “zeleno svjetlo” Auctor Holdingu za objavu ponude za preuzimanje Medike. Obveza objave ponude za tvrtku sa sjedištem u Pragu nastala je slijedom posrednog stjecanja dionica Medike, u okviru šireg vlasničkog preslagivanja grupe Auctor. Odobrenjem regulatora Auctor Holdingu je počeo curiti 7-dnevni rok za oglašavanje konkretne javne ponude koja uključuje i odobrenu cijenu od 7616 kuna.

Imajući u vidu daleko više burzovne cijene, to će preuzimanje očito biti još jedna potvrda da “takeoveri” ne znače nužno pozitivan cjenovni impuls. On se, doduše, i u slučaju Medike dogodio sa srpanjskom objavom nastanka obveze preuzimanja, jer je s tadašnjih 15-16 tisuća kuna burzovna cijena otišla na više od 17 tisuća.

Dakle, Auctorova je više nego upola manja od burzovne, a i u odnosu na najnižu unazad godinu dana je na tek 53 posto. Razlog toliku raskoraku je u činjenici da preuzimatelj sam nije izravno stjecao dionice, a kako se dionicama Medike na burzi u referentna tri mjeseca trgovalo u manje od trećine trgovinskih dana, cijena dionice izvedena je iz elaborata o procjeni fer vrijednosti.

Prema internim vrednovanjima gornja točka raspona prvotno je utvrđena i niže, na 7487 kuna, no nakon revizije određena je na spomenutih 7616 kuna. Dok burzovne cijene (doduše, na nevelikim prometima) impliciraju tržišnu kapitalizaciju od oko pola milijarde kuna, ona iz odobrenog zahtjeva za ponudu preuzimanja kompaniju vrednuje više nego upola manje, s tim da je 9,7% dionica trezorirano u samom društvu.

U rješenju Hanfe navodi se da je Auctor Holding, koji drži 42,4% dionica Medike, osigurao sredstva za plaćanje preostalih 57,6% udjela garancijom češke J&T banke. Usto, jedna od sastavnica J&T grupe, tvrtka JTPEG Croatia Investments u međuvremenu je postala i 40-postotni suvlasnik Auctor Holdinga, dok ostatak drži varaždinski odvjetnik Oleg Uskoković koji je ljetos naveden kao jedini osnivač praške tvrtke koja je Sporazumom o financijskom i vlasničkom restrukturiranju preuzela kreditima opterećeni Auctor od dotadašnje vlasnice.

S obzirom na cijenu za koju je tražena i dobivena suglasnost regulatora, realno je očekivati da će odaziv preostalih dioničara biti slab. Auctor Holding vjerojatno i računa da će stvarno potrošiti daleko manje od oko 130 milijuna kuna za koliko je morao osigurati bankarsku garanciju.

Mnogi smatraju da su ga pri preuzimanju sustava Auctor zapravo više zanimali neki drugi njegovi biznisi, poput turističkog s novigradskom Lagunom ili financijski sa Slatinskom bankom.

Tako se pretpostavlja da će skora ponuda za preuzimanje biti samo međukorak do novog vlasničkog preslagivanja u Mediki. Među njezinim najvećim dioničarima već dugo su farmaceutske kompanije Pliva i Krka te Gradska ljekarna Zagreb.

S 25,3 posto dionica u rukama Pliva je pojedinačno najveći vlasnik. O Auctorovoj ponudi zasad se, međutim, ne želi izjašnjavati, kao ni o općem stavu prema razdvajanju (farmaceutske) proizvodnje i distribucije što se nerijetko podcrtava kao trend.

“Nakon što Auctor Holding objavi ponudu za preuzimanje sa svim informacijama koje mora sadržavati, Pliva će ju razmotriti te će u predviđenom roku i donijeti odluku”, odgovorili su iz te kompanije.

Iako je informacija o ponudi za preuzimanje za većinu burzovnih ulagača razočaravajuća, na burzi se to ničim nije dalo iščitati. U desetak transakcija ostvareno je 207.800 kuna prometa (što je za tu dionicu iznadprosječno), i to uz prosječnu cijenu iznad 17.300 kuna i raspon od najviših 17.700 do najnižih 16.200 kuna. Kupci po tim cijenama možda znaju nešto što drugi ne znaju.