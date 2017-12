Sjajne turističke brojke za studeni i otvorenje Adventa u Zadru

Gastro ponuda na kućicama

Poseban doživljaj „Adventa u Zadru“ na Trgu Petra Zoranića svakako je bogata gastro ponuda na „kućicama“, pa svi uz klasičnu i bogatu ponudu pića nude i neke posebnosti. Tako UNUSUAL WINTER HOUSE nudi po četiri vrste burgera i kobasica, prošek, kuhano vino; HEDONIST DINING & HANG OUT tri vrste burgera, svinjetinu, pileća krilca, pomfrit i kobasice, SNJEŽNA ARKADA pet vrsta kobasica, burgere, tople napitke i kuhano vino, ČAROBNI TEATRO fritule, hot dog, domaće i kranjske kobasice, rum punč i kuhano vino, OLD HOUSE četiri vrste kobasica, PEGULA čaj od đumbira, četiri vrste kobasica, veliki izbor piva i kavu, KARUBA kobasice, piletinu, burgere, lignje, gavune i pomfrit, CAPUNJERA četiri vrste kobasica, palačinke, fritule, tople napitke i pivo. Nadalje, LAVLJA KUĆICA gostima nudi tri vrste kobasica, MALA KUĆICA pet vrsta kobasica i fritule, SLAVONSKA ČAROLIJA kobasice, fritule i štrudle, A JE TO! kavu, sve vrste pića, ali i posebno raskošnu ponudu žestokog pića, ZADARSKA PIVOVARA nudi svoje originalno točeno pivo, sokove i kavu s kroasanom, kuhano vino, rum punch i riblje specijalitete po staroj domaćoj recepturi, dok DALMATINSKA ĆAKULA, BOŽIĆNA ČAROLIJA, DALMATINSKI TOVAR i NA KANTUNU svojim gostima poslužuju sve vrste pića. NONINE FRITULE spremaju palačinke i fritule, VESELA KUĆICA fritule, GROPPO nekoliko vrsta palačinka, vafle i fritule, OČEL' KIŠA? fritule, ušećerene bademe te kore od limuna i naranče.