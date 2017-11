Poslovni dnevnik Vam daruje poklone

1+1 GRATIS*

Raspored održavanja poslovnih seminara:

U KRATKO O SEMINARIMA:

05.12.2017. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca

Kupac može i ne mora biti u pravu, ali jedini ispravan način za učinkovito upravljanje nezadovoljnim kupcima je primjerena i adekvatna komunikacija. Veoma je bitno da odgovorite na svaki prigovor. Na edukaciji ćemo naučiti:

• kako profesionalno upravljati prigovorima i zašto je to bitno

• pripremite se (niža kvaliteta proizvoda, spora isporuka, pogrešne informacije)

• naučite kako spriječiti nastajanje pritužbi (fokus na rješenje, kontrola emocija, razumijevanje)

• alati koji će brzo i učinkovito rješavanje prigovora (komunikacija, druga perspektiva)

• kako ostvariti jasnu verbalnu komunikaciju (geste, ton, ključne riječi…)

• 7 koraka do rješenja prigovora (slušajte,pitajte, neutralizirajte, provjera…)

• 3 vrste pitanja i kako pomoću njih upravljati komunikacijom

• 3 pozicije perspective (agresija, žrtvovanje, nezainteresiranost)

• kako se nositi sa stresnim situacijama, što napraviti kad dođe do konflikta,

• najpraktičnija rješenja, primjeri i vježbe komunikacije i postavljanja pitanja

Ključ uspješnog upravljanja prigovorima i pritužbama kupaca je prilagodba komunikacije različitim tipovima kupaca kako bi uz minimalan napor dobili maksimalan učinak, bez ulaženja u konflikt sa nezadovoljnim kupcima. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

6.12.2017. Konstruktivno rješavanje sukoba i konflikta

Vještina vođenja "teških" i konfliktnih zaposlenika za menadžere. "Teški" i konfliktni suradnici predstavljaju problem za svakog voditelja, oni negativno utječu na poslovni rezultat ali i na odnose unutar tima te motivaciju ostalih zaposlenika. Koje su teme?

učinkovito vođenje tima

što su konflikti na radnom mjestu: izvorišta, vrste, dinamika i faze

stilovi ponašanja u konfliktima i komunikacija

kako spriječiti nastajanje konfliktnih situacija

strategije rješavanja konflikata korak po korak

komunikacijske tehnike i alati

davanje i primanje povratne informacije

medijacija: kako posredovati u rješavanju sukoba drugih

poticanje suradnje u timu

Na ovom treningu saznat ćete kako konfliktnu situaciju na poslu asertivnom komunikacijom možete vješto preokrenuti u pozitivnu suradnju. Koji su komunikacijski alati za konstruktivno upravljanje sukobima i kako postati dobar medijator. Više o seminaru i prijavi pročitajte OVDJE.

11.12.2017. Strateški i operativni kontroling

Strateški i operativni kontroling ogledalo su uspješno postavljenih strateških i operativnih ciljeva. Jesu li kontroleri samo promatrači ili su aktivni i podržavajući sudionici i partneri menadžerima svih razina? Sadržaj radionice:

Postavljanje strategije je više od priče o željama

Kako postaviti trodimenzionalnu kocku za strateško planiranje

Zašto je važno planirati u „pisanom obliku“?

Kako postaviti Quo vadis matricu?

Ograničenja operativnog planiranja

Motivacija i izazovi za operativno planiranje

Izazovi operativnog kontrolinga

Operativni alati kontrolinga

Mapiranje organizacije

Komunikacija namjera koje imamo – „Planiranje planiranja“

12.12.2017. Upravljanje odnosima s kupcima - Lojalnost

Lojalnost kupaca može opadati zbog brojnih razloga, pa je tako vaš odnos s kupcem od vitalne važnosti za uspjeh vašeg poslovanja.

Što ćete naučiti:

Osvijestiti glavne prepreke uspješnom uspostavljanju odnosa s kupcima

Dobiti informacije kako se postaviti i što je potrebno za izgradnju poslovnog odnosa

Utvrditi što je vašim kupcima najvažnije

Isplanirati ključna poboljšanja i napraviti akcijski plan provedbe.

13.12.2017. Upravljanje radnim učinkom zaposlenika

Nagrađivanje, razvoj i motivacija zaposlenika. Kako dobiti maksimum od svakog zaposlenika? Kako mjeriti i evaluirati radni učinak? Kako postaviti zaduženja i odgovornost zaposlenicima? Kako motivirati i nagraditi zaposlenike? Koje teme možete očekivati:

Što je sustav upravljanja radnim učinkom?

Povezanost strategije s ciljevima zaposlenika

Što su ciljevi, kompetencije i standardi

Kako kvalitetno postaviti ciljeve i kako pratiti (mjeriti) njihovu realizaciju

Kako dati i kako primiti povratnu informaciju

Kako voditi evaluacijske razgovore

Nagrađivanje te razvoj karijere zaposlenika

Kompetencije rukovoditelja za uspješno upravljanje radnim učinkom

Trendovi u upravljanju radnim učinkom

14.12.2017. Pregovaranje - vještine uspješnog pregovarača

Dobre pregovaračke vještine u poslovnom svijetu važna su pretpostavka osobnog uspjeha pojedinaca i poslovnog uspjeha kompanija. Usvojite znanja i vještine uspješnog pregovaranja sa najzahtjevnijim sugovornicima. Radionica sa konkretnim primjerima i vježbama iz prakse. Polaznici će na seminaru naučiti:

kako uskladiti vlastitu verbalnu i neverbalnu komunikaciju (geste,mimika,pokreti,boja glasa...)

kako potaknuti i ostvariti suradnju sa potencijalnim poslovnim partnerom u procesu pregovaranja

kako reagirati u kritičnim situacijama kada ste izvrgnuti pritisku, inzistiranju, prljavim taktikama?

taktika razmjene informacija - tri ključna koraka (aktivno slušanje, pitanja, refleksija)

kako utjecati na partnera u pregovorima (reci ono što želim čuti)

kako slušati pozorno, zatražiti pojašnjenja, izraziti svoja stajališta bez provokacija

kako tražiti ustupke kod pregovaranja uvjeta

ciljevi u pregovorima se razilaze, kako se vratiti na pravi put

zauzeti neutralnu poziciju i realno sagledati situaciju, graditi most razumijevanja i povjerenja

tri taktike ponašanja u pregovorima koje vode rješavanju problema

tips&tricks - korisni savjeti i praktični primjeri

