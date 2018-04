Održan event ICT Supergirls u Zagrebu

Foto: Lemax

IT tvrtka Lemax je već 4. godinu zaredom organizirala event ICT Supergirls, koji je dio svjetske inicijative Girls in ICT Day, kojoj je cilj jačanje i poticanje djevojaka i žena da prepoznaju brojne mogućnosti u području ICT industrije.

ICT Supergirls 2018 se održao 25. travnja od 12 do 18 sati u Tehnološkom parku u Zagrebu, a sudjelovanje je bilo u potpunosti besplatno te je na njemu sudjelovalo preko 150 sudionica, od srednjoškolki i studentica do poslovnih žena.

„Željeli smo dokazati ženama da je ICT sektor rezerviran jednako za muškarce i žene te da u ovom području svi mogu biti uspješni, bez obzira na stečeno obrazovanje. Također smo željeli poslati poruku ohrabrenja svim ženama da je uspjeh moguć ako vjeruješ u sebe. Upravo je zbog toga važno okružiti se pozitivnim uzorima – drugim uspješnim ženama od kojih možemo puno naučiti i koje će nas bodriti na tom putu.“– rekla je Nataša Kapov Kostovski, idejna začetnica i koorganizatorica ove inicijative.

You can do IT ujedno je i ime mentorskog programa kojeg su pokrenule uspješne žene iz tvrtke Lemax kako bi pomogle drugim ženama da se bolje upoznaju s mogućnostima i izazovima poslovnog svijeta, a posebice sa zanimanjima unutar IT industrije, te da pritom saznaju potrebne informacije i prošire svoje vidike. U njega se mogu uključiti žene svih dobnih skupina, pa ne čudi što su sudionice eventa iskazale velik interes za prijavu.

U prvom dijelu eventa, svoje su priče podijelile 4 uspješne žene iz IT tvrtke Lemax: Danijela Poštić, Ana Vuković, Gorana Lambaša koje su promijenile svoje struke i pronašle se u IT industriji te Gordana Seničić Hanžek koja je sudionicama svojim primjerom pokazala da je IT više od programiranja jer iako je završila FER, radi konzultantski posao.

„Ovaj event je bio pun pogodak! Čula sam puno inspirativnih priča uspješnih žena koje će mi zasigurno pomoći u budućnosti.“ – poručila je jedna od sudionica koje su posjetile event.

U drugom dijelu eventa prezentacije su održale 4 uspješne poduzetnice i motivacijske govornice koje su kroz osvrt na uspone i padove kroz svoj karijerni put sudionicama poručile kako je sve moguće uz vjeru u sebe, ali i naporan rad.

Kata Barišić, direktorica web shopa PokloniMe te osnivačica Zagreb Time Travel aplikacije otkrila je neke od tajni svog poslovnog uspjeha: „Novac nije dobra motivacija, bitno je da volite to što radite.“

Prezentaciju je održala i Ivana Matić, osnivačica i CEO Women in Adria, online portala koji već 6 godina uspješno okuplja žene u biznisu. Matić se osvrnula na balans između poslovnog i privatnog života te je poručila: „Riječ balans treba izbaciti. Jer ako radite ono što volite, nema balansa. Ali nema ni granica.“

Svoju inspirativnu priču o pomicanju osobnih granica podijelila je i Đurđica Orepić, privatna poduzetnica koja je u svojim pedesetima krenula trenirati te je čak 5 puta svladala najtežu utrku na svijetu, Ironman triatlon dugu 226 km. Njena poruka je da u životu samo treba biti uporan te da stvari ne treba preozbiljno doživljavati.

Prezentaciju je održala i Maja Blumenšajn, voditeljica odjela Digitalnog marketinga na Novoj TV. „Dugo sam vremena živjela u uvjerenju da je hrabrost nedostatak straha. Međutim, nije tako. Strah je ustvari znak poštovanja prema ljudima i prema procesu kojem se izlažete.“ – poručila je Blumenšajn.

Publiku su na kraju svojim stand up nastupom zabavljali hrvatski stand up komičari Marina Orsag i Goran Vinčić iz Studija Smijeha, a cijelo događanje bilo je popraćeno brojnim sponzorskim nagradama i druženjem.

Izjava jedne sudionice odlično sumira atmosferu i vrijednost ovog eventa: “Bilo je jako dirljivo, motivirajuće i inspirativno! Baš ono što sam trebala - dokaz da je SVE moguće.”