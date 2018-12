FOTO: Peugeot 508 od početka 2019. na hrvatskom tržištu

Foto: promo

Couope, a vrata – pet. Kombinacija je to koja je posljednjih godina ostala u sjeni buma SUV-ova na globalnom tržištu automobila. No, sada pokušava potaknuti svoj „revival“. I to pod prepoznatljivim brendom kralja životinja. Peugeotov 508, posve nova fastback limuzina označit će početak nove godine na hrvatskoj automobilskoj sceni, pa je ovaj je proizvođač upravo krenuo u kampanju na domaćem tržištu. A, ruku na srce, 508-ica sama je sebi najbolja reklama, jer toliko „sexy“ model (pre)dugo nismo imali priliku vidjeti. Njegov profinjen, a vrhunski upečatljiv dizajn vraća nas zapravo u doba predivnog Peugeotova coupea 406, beskrajno zavodljivog automobila s Pininfarininim potpisom, kojeg mnogi s pravom časte epitetom jednog od najljepših svih vremena. Može li novi 508 naslijediti slavu fascinantne 406-ice čitatelji Poslovnog nog dnevnika moći će u velikom testu čitati čim novu Peugeotova perjanica „sleti“ na hrvatski asfalt, a dotad prenosimo kako svoju perjanicu hvali sam proizvođač u priopćenju za domaće tržište:

„Novi PEUGEOT 508 s novom niskom i kompaktnom konstrukcijom, novim oštrim i snažnim dizajnom, sa spektakularnom unutrašnjosti koja dolazi s jedinstvenom izvedbom sustava PEUGEOT i-Cockpit®, novi PEUGEOT 508 obećava intenzivne doživljaje. Njegove uzorne vozne osobine, novi motori, tehnološka oprema, ali i generacijski skok u kvaliteti čine novi PEUGEOT 508 svjetskim predvodnikom uspona u višu klasu marke.

Dolazi s četiri razine opremljenosti: Active, Allure, GT Line i GT. U ponudi su dva benzinska PureTech motora 180 i 225, te dva dizelska BlueHDi motora 130 i 160. Početna cijena izvedbe Novog Peugeot 508 BlueHDi 130 S&S Active iznosi 205.971kn.

U tradicionalnom segmentu limuzina klase D, u Europi se već četiri godine bilježi stagnacija tržišta, nakon više od desetljeća bilježenja pada. Velika limuzina, ugrožena sa svih strana sve većim rasponom ponuda i izvedbi, osobito SUV-a, svoj novi zamah doživljava zahvaljujući često raznovrsnijoj i drukčijoj vrhunskoj ponudi proizvođača.

U tom je kontekstu težnja dizajnera Marke u pogledu novog PEUGEOT 508 bila jasna: od klasične limuzine sa četverim vratima do fastback coupé/limuzine s peterim vratima.

PEUGEOT 508 iznenađuje svojom snažnom izražajnošću i dinamičnim stavom. Riječ je o niskom automobilu tek 1,40 m, fluidnih i aerodinamičnih linija u coupé duhu.

Prednja maska izvedene s motivom šahovnice ističe se između svjetala Full LED, izravno nadahnutima posljednjim konceptnim automobilom Marke: Peugeot INSTINCT. S lavom u sredini prednje maske i logotipom „508” na prednjem dijelu poklopca motora, novi PEUGEOT 508 posuđuje iz naslijeđa svojih vrlih prethodnika, modela PEUGEOT 504 i 504 COUPÉ.

Vertikalni vizualni potpis s dnevnim svjetlima LED opalnog sjaja daje snažnu i ekskluzivnu osobnost. Vitka i oštra, poput zagrada označuju prednji dio automobila, pružajući se od svjetala do ventilacijskih otvora na odbojniku.

Ravan i masivan poklopac motora maksimalno je spušten kako bi cjelina bila dinamičnija. Izveden je tako da se sprijeda ili iz profila pruža pogled na najpročišćenije linije. Takva izvedba poklopca motora, takozvana karoserijska izvedba, u automobilskoj industriji koristi se samo za vrhunska ili iznimna vozila. Svi ti atributi novom PEUGEOT 508 daju snažnu osobnost te također osnažuju konkretnu predodžbu vrhunske kvalitete.

Automobil djeluje kompaktno, a zapravo je dugačak 4,75 m. Ugrađene ostakljene površine dodatno izduljuju siluetu i otkrivaju vrata bez okvira. Poklopac motora, stakla i okviri vrata nisu klasičnog izgleda, spojevi i zazori minimalizirani su s najvećim umijećem, kotači su prilagođeni kako bi savršeno popunili blatobrane, a krovna antena nestaje (sada je tehnikom serigrafije otisnuta na karoseriju). Tako PEUGEOT svoju stručnost stavlja u službu estetike i kvalitete.

U stražnjem je dijelu sjajna crna horizontalna letvica uokvirena stražnjim svjetlima te se sada ističe izražajnošću stražnjeg kraja posljednjih automobila marke. No stražnja trodimenzionalna svjetla Full LED primjećuje se na prvi pogled. Izravan rezultat rada na posljednjim konceptnim automobilima PEUGEOT od modela QUARTZ, ta svjetla pale se noću i danju s prilagođenim intenzitetom te time omogućuju stalnu i vidljivost obojenih linija od profila skroz do stražnjeg dijela. Istodobno je prepoznatljiv, upečatljiv i siguran.

Stražnji dio također otkriva jednu od originalnosti novog PEUGEOT 508: vješto sakriven prtljažnik koji omogućuje spajanje stila i funkcionalnosti s pomoću lakšeg pristupa prtljažniku ukupnog obujma od 487 litara.

Novi PEUGEOT 508 izvana puno obećava, ali njegova je unutrašnjost podjednako spektakularna. Opremljen je, naime, najnovijom izvedbom sustava PEUGEOT i-Cockpit®. Njegovi najvažniji elementi su kompaktni upravljač, veliki kapacitivni dodirni zaslon HD od 10" formata 8/3, instrumentna ploču u visini očiju visoke rezolucije od 12,3", koja se može u potpunosti podesiti i personalizirati (šest različitih načina prikaza). Sustav i-Cockpit® Amplify također utječe na dinamične funkcije automobila putem komande za odabir načina vožnje (ECO/Sport/Confort/Normal) te se s pomoću njega može upravljati ovjesom ako je vozilo opremljeno podesivim ovjesom.

PEUGEOT 508 je je opremljen tehnologijama te znanjem i umijećem koje su razvijene u Grupi PSA: uporabom platforme EMP2, koja istovremeno osigurava iznimne vozne osobine te sudjeluje u uspješnom pothvatu smanjenja mase (prosječno 70 kg manje u odnosu na prethodnu generaciju) radi manje potrošnje goriva, veće pasivne sigurnosti i boljih performansi; primjenom nove tehnologije varenja karoserija je ojačana kako bi i nakon više godina uporabe zadržala čvrstoću i najbolje vozne osobine; ugradnjom prigušujućih nosača motora koji optimalno ublažavaju vibracije ovjesa; podešavanjem stražnje osovine multi-link, u višoj razini opreme spojene ovjesom s prilagodljivim amortizerima. Tu je i aktivno upravljanje ovjesom (serijski u razini opreme GT i kod svih benzinskih PureTech motora te kao opcijska oprema kod dizelskih motora od 2,0 l);

- prilagođenom podešavanju prianjanja za svaki motor kako bi se umanjili vertikalni pomaci automobila i ublažile nepravilnosti na cesti;

- kalibracijom električnog servoupravljača kako bi se osigurao kompromis između glatkoće i čvrstoće u svim situacijama prilikom vožnje te kako bi se omogućila nesputana upravljivost;

- uporabom suvremenog i pouzdanog automatskog prijenosa korištenjem novog automatskog mjenjača s osam stupnjeva prijenosa EAT8 s impulsnim električnim komandama.

Bilo da je riječ o konstrukciji vozila, odnosu volumena, optimiranju dimenzija, smanjenju mase, aerodinamičnosti ili pogonskim sklopovima, primjenjuje se sva sredstva kako bi se postigle nove niske razine emisije CO2. Novi PEUGEOT 508 je stoga, u skladu s normom Euro 6.2, opremljen novom generacijom motora PureTech i BlueHDi kako bi po vrijednostima emisije CO2. bio najbolji u klasi. Te su performanse usklađene s novim tehničkim odredbama norme WLTP, kojom se nastoji približiti homologiranu potrošnju i potrošnju pri stvarnoj upotrebi.

U benzinskoj izvedbi su dvije nove ponude s motorom 1.6L PureTech : PureTech 180 S&S EAT8 i PureTech 225 S&S EAT8.

U dizelskoj izvedbi, četiri ponude su dostupne u gami s motorima 1.5L i 2,0L BlueHDi : BlueHDi 130 S&S BVM6, čini početak ponude u gami i jedini s ručnim mjenjačem sa šest brzina; BlueHDi 130 S&S EAT8; BlueHDi 160 S&S EAT8 i BlueHDi 180 S&S EAT8.