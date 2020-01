FOTO: Lagala šefu zašto kasni na posao, a fotografija koju je poslala potpuno ju je razotkrila

Rijetki su oni koji barem jednom nisu zakasnili na posao te pritom lagali šefu o razlogu kašnjenja.

Isprike su razne, ljudi se najčešće izvlače na gužve u prometu, a jedna je žena šefu rekla kako ima problema s vlastitim automobilom. Objasnila je da joj se ispraznila guma jer se u njoj nalazi čavao, a kao dokaz poslala je i fotografiju. No, to nije trebala učiniti, piše Večernji list.

Više nego očito bilo je da je riječ o lošem photoshopu pa je njezin neuspjeh odmah postao hit na društvenim mrežama. Žena po imenu Sydney Whitson fotografiju je objavila na Twitteru uz pojašnjenje:

my coworker called in (yet again) and said she had a nail on her tire that caused her to have a flat. i need everyone to stop what they’re doing and ZOOM IN TO THE NAIL IN THE PICTURE SHE SENT MY BOSS pic.twitter.com/4NcJGuvF4F