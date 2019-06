5 pravila za korištenje klima uređaja koje ne smijete prekršiti

FOTO: GettyImages

Cilj ugradnje klima-uređaja u prostorije jest osigurati prijatnije životne i radne uvjete. No njihovo korištenje može imati i negativne posljedice koje je vrlo lako izbjeći ako se pridržavate osnovnih pravila, piše zadovoljna.hr.

U protivnom biste i vi mogli završiti kod liječnika s nekim od simptoma koji se manifestiraju kao kronična upala sinusa, jaka glavobolja ili ukočeni mišići.

Te zdravstvene tegobe koje pogađaju sve dobne skupine posljedica su korištenja rashladnih uređaja tj. nova epidemija prouzročena sve većom dostupnošću tehničkih aparata. Klima-uređaji koji su danas neophodni, stoga i dostupni gotovo svima, razlog su velikih gužvi u ordinacijama tijekom ljetnih mjeseci.

Evo nekoliko osnovnih pravila korištenja klimatizacijskih uređaja:

1. Razlika između vanjske i unutarnje temperature ne smije biti prevelika, točnije ne smije biti veća od 7 do 10 stupnjeva. U protivnom, organizam se ne može u kratkom vremenu prilagoditi promjeni temperature i dolazi do "šoka" koji negativno utječe na zdravlje.

Dugotrajno izlaganje hladnoći utječe i na rad metabolizma. Cirkulacija je usporena pa se i sve druge aktivnosti u mišiću, krvnim žilama i živcima odvijaju sporije.

2. Najzdraviji je način boravka u prostoriji da se ona prvo rashladi, nakon toga klima-uređaj možete ugasiti. Prilikom izlaska na vanjsku temperaturu organizmu bi trebalo dopustiti nekoliko minuta privikavanja bez klime kako bi lakše podnio "šok".

Posebnu pažnju treba posvetiti najmlađima jer boravak u klimatiziranom prostoru vrlo lako može dovesti do upale uha.

3. Održavanje i čišćenje klimatizacijskih uređaja također je važno. Filtar kroz koji izlazi rashlađeni zrak treba čistiti barem jednom godišnje jer je vlažna i prljava podloga idealna za razvoj štetnih mikroorganizama od kojih neki mogu izazvati i upalu pluća. U sezoni korištenja klimatizacijskih uređaja preporučljivo je i dezinficirati uređaj odgovarajućim sredstvom.

4. Klimatizacijski uređaj nikad ne smije puhati direktno u vas. Također, uređaj morate postaviti tako da ništa ne smeta protoku zraka. Pravilnom radu ventila može smetati i namještaj u koji klima puše pa, ako je potrebno, napravite razmještaj namještaja za optimalan rad klima-uređaja.

5. Obratite pažnju na to koliko vrućine uđe kroz prozor tijekom dana za ekonomičnije trošenje struje. To je bitno jer što se klima "bori" s više vrućeg zraka, to će jače raditi i tako će se trošiti više struje. Ovisno o tome koliko je sunce jako, otvarajte i zatvarajte prozore kako ne bi previše vrućine ušlo u prostoriju.

Tako ćete klima-uređaju olakšati posao te mu produžiti vijek trajanja, a i potrošit ćete manje struje, dakle i manje novca.