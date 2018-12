Sutra moguća ekstremna promjena tečaja popularne valute

Foto: Getty Images

U utorak (11.12.2018.) će britanski parlament glasati o prihvaćanju uvjeta pod kojim bi Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo napustiti EU. Budući da bi odluka mogla dovesti do kaotičnog napuštanja unije i nove recesije u UK ili čak do novog referenduma u kojem bi Britanci odlučili ostati u EU, može se očekivati burna reakcija sudionika na Forex valutnom tržištu i dioničkim burzama.

Zašto je odluka tako neizvjesna?

Vladajuća konzervativna stranka zajedno s nekoliko manjih stranaka ima blagu većinu u parlamentu, no problem je u tome što mnogi zastupnici iz stranke premijerke Therese May otvoreno govore da prijedlog neće podržati jer ga smatraju lošim. Rušenjem prijedloga na glasovanju, planiraju dogovoriti bolje uvjete za svoju zemlju pri napuštanju EU. Ni stajalište oporbe nije jasno. Naime, dio liberala smatra da je bolje podržati predloženi dogovor nego riskirati politički kaos i napuštanje EU bez ikakvog dogovora, što bi vjerojatno dovelo do nove recesije u britanskom gospodarstvu.

Kako bi investitori i špekulanti mogli reagirati u pojedinim scenarijima?

Ako premijerka May uspije skupiti dovoljnu podršku za svoj prijedlog, politička kriza se završava i gospodarstvenici napokon mogu početi donositi dugoročne planove za svoje poslovanje, a ako prijedlog padne, politički kaos se nastavlja, što će dodatno uznemiriti financijska tržišta i dovesti do velike promjene vrijednosti britanske valute.

Scenarij 1: Većina zastupnika daje podršku prijedlogu

U ovom scenariju bi velike banke, investicijski fondovi i ostali trgovci valutama na Forexu napokon odahnuli i počeli zatvarati prodajne pozicije na GBP koje im služe kao osiguranje od dodatnog slabljenja te valute. To bi dovelo do jačanja funte od barem nekoliko posto u samo dan ili dva. Trend jačanja bi se nastavio i idućih mjeseci jer bi mnogi ulagači shvatili da će kamatne stope u UK rasti brže nego u ostatku Europe, jer nesigurnost po pitanju Brexita je jedini razlog zašto britanska centralna banka u posljednjim godinama nije zatezala monetarnu politiku istim tempom kao i američke Federalne rezerve. To znači da bi se u ovom scenariju u idućim godinama više isplatilo posjedovati britanske obveznice nego njemačke ili francuske. Običnim građanima bi štednja u britanskim bankama bila nešto isplativija od štednje u eurima pa bi i oni prebacivali kapital u britansku valutu, koja bi u ovom scenariju u roku godinu ili dvije mogla ojačati možda čak i 10% u odnosu na euro.

Scenarij 2: Prijedlog ne prolazi

Za razliku od prvog scenarija u kojem bi bilo vrlo jednostavno predvidjeti što će se događati, ako prijedlog padne na glasanju u parlamentu, nastat će kaos u kojem bi došlo do ogromnih oscilacija tečaja britanske valute. Odmah nakon glasanja bi funta vjerojatno naglo oslabila jer bi porastao rizik „No deal Brexit“ – situacije u kojoj bi u ožujku 2019. godine stupile na snagu carine pri trgovini između UK i EU, zbog čega bi trgovinska razmjena privremeno zamrla što bi moglo dovesti i do recesije u britanskom gospodarstvu. Nakon početnog pada, daljnje kretanje tečaja bi ovisilo o reakciji premijerke May. Ako bi se nastavila boriti za podršku u parlamentu ili čak za bolji dogovor s EU, funta bi nastavila slabiti, jer bi napuštanje unije bez dogovora bilo sve izglednije.

Ako bi pak premijerka raspisala nove izbore i dala ostavku, moguće je da bi nakon početnog pada špekulanti masovno počeli kupovati funtu. Naime, u mnogim anketama sada većina Britanaca ne želi napustiti EU, a oporba želi organizirati novi referendum. Ako bi došlo do izbora, vjerojatno bi došlo do pobjede laburista i novog referenduma, što znači da Britanija možda uopće ne bi izašla iz unije. To bi značilo da glavni razlog prodaje funte u posljednjim godinama nestao pa bi ta valuta vjerojatno naglo ojačala.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da je vjerojatnost prvog scenarija ipak nešto viša nego što pokazuju pozicije velikih špekulanta na Wall Streetu i trenutni tečaj funte. Naime, iz perspektive pobunjenika u stranci premijerke May bi bilo logično podržati prijedlog, jer u suprotnom do Brexita možda uopće ne bi došlo. Dio oporbe bi se također mogao odlučiti za podržavanje prijedloga kako bi se izbjegao „No deal Brexit“.

U svakom slučaju, funta će ovaj tjedan gotovo sigurno biti najvolatilnija među glavnim svjetskim valutama, što će omogućiti ostvarivanje velikog profita onima koji uspješno predvide razvoj situacije, ali će također donijeti i veći rizik pri trgovanju tom valutom.