Još jedna banka najavila akciju gotovinaca do kraja ovog tjedna

Ne jenjava konkurencija na tržištu nenamjenskih kredita; i Sberbanka je najavila akciju gotovinaca do kraja ovog tjedna.

Svim postojećim i novim klijentima u tjednu od 16. do 21. rujna Sberbank nudi kredite od 4 posto (5,13 posto efektivno) za eure, odnosno 4,5 posto (efektivno 5,66 posto) za kune.

Zainteresirani zahtjev za kredit mogu poslati online putem internetske stranice banke ili predati u najbližu Sberbank poslovnicu. Zahtjevi za kredit zaprimaju se do subote 21. rujna. Za dostavu dokumentacije Sberbank omogućuje dodatnih nekoliko, najkasnije do srijede 25. rujna do kraja radnog vremena poslovnica.

"I ove godine Banka očekuje odličnu reakciju građana na ponudu te će i ubuduće nastaviti s dobrom praksom svojih atraktivnih ponuda", poručuju iz banke.

Prema podacima HNB-a, prosječne kamate banaka na potrošačke kredite u srpnju su iznosile 5,13 posto za kune, odnosno 3,78 posto uz valutnu klauzulu za eure.