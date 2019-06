Gmail, YouTube i drugi Googleovi servisi u velikim problemima

Foto: Reuters

Milijuni korisnika jučer navečer nisu mogli pristupiti nekim od najpopularnijih internetskih servisa poput Gmaila i YouTubea.

Problem je zabilježio i Down Detector koji je javio da ne funkcionira ni Snapchat, Rocket League, Nest, Pokemon GO, kao ni Google Drive. Od 22 do 23 sata više od 50 tisuća korisnika prijavilo je probleme sa Snapchatom.

Kako pišu 24 sata, uzrok problema bio je u zagušenju mreže povezanim s Google Cloudom kojeg, objavili su naknadno iz Googlea. Cloud, osim samog Googlea, koriste i brojne druge kompanije i zbog toga korisnici nisu mogli gledati YouTube videa ili objavljivati sadržaj na Snapchatu. Problem je zahvatio i alate kojima se korisnici Googlea koriste za komunikaciju što je dodatno usporilo rješavanje problema.

Nakon nešto više od četiri sata situacija se za većinu servisa vratila u normalno stanje.