Na njoj su radili godinu dana: Osmislili besplatnu društvenu mrežu za glazbu

Foto: Thinkstock

SoundFuzz, besplatnu društvenu mrežu za glazbu osmislili su i razvijali godinu dana Antonio Pauletich, Bruno Stojaković i još jedan vanjski suradnik. Antonio Pauletich i kolega radili su na backend developmentu aplikacije, dok se Bruno Stojaković bavio poslovnim dijelom projekta, koji podrazumijeva financije, istraživanje tržišta i marketing.˝Budući da sam se i sam prije bavio glazbom i svirao u bendu, bilo mi je jednostavno neshvatljivo da ustvari ne postoji nikakva platforma odnosno društvena mreža koja bi bila namijenjena samo glazbenicima i obožavateljima glazbe.

Glazba je bliska svima i svatko ima svoje najdraže pjesme i izvođače. Facebook je po mom mišljenju preopćenit, kao i neke druge već postojeće aplikacije koje ljudi koriste za pronalazak glazbenika, poput YouTubea, a koje nisu izvorno dizajnirane za to", objašnjava Bruno Stojaković. SoundFuzz je besplatna društvena mreža za glazbu. Na naslovnoj stranici je tzv. Music Feed na kojem vidite i slušate pjesme u audio ili video formatu, glazbenika koje pratite ili pretražujete. Nakon što ih poslušate, pjesme možete ocjenjivati ocjenama od 1 do 5, na temelju čega glazbeniku dajete povratnu reakciju, neki svoj osobni dojam njegovog djela.

Glazbenik na temelju ocjena dobiva više ili manje mogućnosti da se njegov rad prenosi dalje, odnosno da i drugi članovi publike, koji još nisu upoznati s njegovim djelima, čuju što im ima za ponuditi. Na profilu svakog glazbenika osim slika, popisa evenata na kojima nastupa te najslušanijih pjesama i broja pratitelja, vidljiva je i prosječna ocjena publike te broj ljudi koji je sudjelovao u ocjenjivanju. "Glazbeniku ovo pomaže, jer pomoću Fan Analyticsa vidi kome i koliko se sviđa njegova glazba. Također postoji mogućnost pretraživanja evenata te prijave na njih ukoliko želite doći. U kasnijoj fazi, na SoundFuzzu će biti uključena dodatna pogodnost pomoću koje će korisnici moći kupiti kartu za koncerte svojih omiljenih glazbenika direktno s njihovih Soundfuzz profila", tvrdi Stojaković.

Kako kaže, najveći adut im je uska segmentacija tržišta. Naime, objašnjava Stojaković, na SoundFuzzu možete pronaći sve vezano uz glazbu i glazbenike. Uvjereni su da mogu upotpuniti postojeće potrebe glazbenog tržišta jer nude bolje pogodnosti poput većeg prostora stavljanja glazbe za glazbenike u audio i video formatu na besplatnim računima. "Jednostavno objašnjeno na primjeru: kada želite popiti pivo možete otići u restoran ili kafić, no najbolje mjesto za to bi bila pivnica. SoundFuzz je upravo to, samo za glazbu. Već u samom startu, čak prije izlaska same aplikacije na tržište dobili smo velik broj korisnika iz Hrvatske i regije, Austrije i Španjolske. Od poznatijih domaćih izvođača s nama je grupa Connect te Ivan Vodopijec bubnjar Elementala", kaže Stojaković.