U blizini Sarajeva pronađene rekordne količine zlata i srebra, mogli bi osigurati tisuće radnih mjesta

FOTO: GettyImages

Nevjerojatni rezultati Naime, tvrtka “Adriatic Metals” nastavila je s istraživanjem plemenitih metala u Varešu i došla do najboljih rezultata do sada, objavio je ovih dana austrijski list The West Australian. Prema pisanju navedenog lista, “Adriatic Metals je nastavio s nevjerojatnim rezultatima iskopavanja u BiH. Posljednji rezultati na presjeku od 24 metra pokazuju 8,6 grama zlata po toni i 332 grama srebra po toni. Dodaje se kako je na presjeku od 42 metra pronađeno 14,1 posto cinka, 8,4 posto olova, 5,7 grama po toni zlata, 245 grama po toni srebra, 1,4 posto bakra i 34 posto barita u rupi od 222 metra u iskopištu Rupice, piše Večernji list.

Kompanija je izdvojila 20 milijuna maraka koje mora potrošiti na istražne radnje. Vrijednost istražnoga postupka daje nadu jer se novac ne ulaže, a da nema osnove za to. Čelnici općine nadaju se kako će Vareš postati jako rudarsko središte. Poznavatelji kažu kako je ovo megaprojekt za BiH. Ako istraživanja urode plodom, Vareš bi mogao osigurati tisuće radnih mjesta.